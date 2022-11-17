112年元旦恐有新一波疫情！陳秀熙籲：大型集會仍戴口罩

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陳秀熙指出，台灣近3週感染COVID-19重症呈現下降趨勢，死亡也隨著時間有所下降。不過他指出，由於 BA.2病毒株流行距今已超過5個月，感染者只剩約30%具自然感染保護力。
陳秀熙說，目前台灣未感染且未施打疫苗族群為23%。估計到12月底，全體免疫保護力下降到52%。為預防染疫重症和死亡，應針對特殊族群加強追加劑施打及藥物使用。
陳秀熙也以新加坡感染XBB變異株的模式，推估若XBB入侵台灣，預計在民國112年元旦到2月上旬，XBB將展開一波流行。
接下來全國各地有許多耶誕、跨年的大型活動，對於跨年前，陳秀熙呼籲政府和民眾一定要做好防疫，預防中重症再起。
陳秀熙指出，新加坡、日本、韓國等地在XBB入侵後，中重症和死亡都有微幅上升情形，台灣要吸取經驗，如果防疫措施鬆懈過多，XBB流行後，可能又要回歸更嚴格的限制。
陳秀熙建議，大型集會易使新型變種病毒竄起，仍應維持精準防疫和軟性NPI（非藥物介入）措施，並施打次世代疫苗。公共場所、大眾運輸等，仍應戴口罩，將有助台灣入冬後面對新型變種病毒傳播。（編輯：張芷瑄）
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