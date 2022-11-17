認可波蘭飛彈事件調查　白宮：俄須負最終責任

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波蘭總統杜達（Andrzej Duda）隨後表示，這枚飛彈是舊式蘇聯製S-300飛彈，沒有證據顯示是俄方發射的，非常可能是烏克蘭防空部隊發射。
對於波蘭的初步調查結果，白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）發出聲明表示，對波蘭政府的調查充滿信心，並未見到任何與杜達的初步評估相矛盾之處。美方會持續透明評估並分享任何可用訊息，也會持續與烏克蘭保持密切聯繫。
白宮將這起事件的矛頭轉向俄羅斯。聲明指出，不論最終結果如何，俄羅斯對這起悲劇負有最終責任，因為俄方向烏克蘭民用基礎設施發射一連串飛彈，烏克蘭有權自我防衛。
美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天與美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）召開記者會，說明烏克蘭情勢最新發展。
奧斯汀同樣表示，未看到與波蘭初步評估相矛盾之處，亦即這次爆炸可能是烏克蘭防空飛彈的結果，不幸的是，這枚飛彈落在波蘭。無論最終結論為何，全世界深知俄羅斯要對這起事件負最終責任。
他並指出，會持續與盟邦共同深化合作，協助烏克蘭自我防衛，強化烏克蘭武裝部隊，使其具備捍衛國家所需的能力，繼續協助烏克蘭人民為自由而戰。（編輯：馮昭）1111117