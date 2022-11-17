「國民姊夫」被爆有小三！家裡毆打一線女星　幸福全是假

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一聽聞家暴，全場譁然，賈斯定說新聞從來沒爆出，舉例某次國民姊夫的離譜舉動，一家子在餐桌上吃飯，不知談論到什麼話題，「國民姊夫就叫她（一線女星）妳給我下跪，馬上道歉」，強調此類衝突是家常便飯，「她就會真的下跪，直接磕頭說，對不起我錯了，大家知道會很傻眼，演戲的」，讓現場來賓直呼太誇張。
憲哥問：「是演閩南語劇，台八吧？」賈斯定直呼：「不能講！太明顯！」吳宗憲秒懂：「那就是了！」此外，賈斯定說這位國民姊夫長期在外地工作，夫妻聚少離多，國民姊夫在外有小三大家不是很意外，「他有小四跟小五，女明星跟這些小三、小四、小五彼此都知道，小三甚至會打給正宮問到底什麼時候要離婚，女明星長期飽受煎熬，礙於是公眾人物，只能默默流淚」。
賈斯定說：「一直到今日，這位女明星在社群平台公開所有家庭和樂、幸福美滿的照片，全部都是假的。」一席話讓主持人、來賓聽得好震驚。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110