【試駕】無畏高海拔的暢快! Porsche Taycan Cross Turismo高山露營體驗

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這次會以Taycan Cross Turismo作為露營用車的原因，一方面是推出之際原廠就以較為運動化及輕越野的設定替該車區隔出差異，再來就是今年3月德國保時捷推出一場三天兩夜的露營試駕之旅，除了規劃豐富有趣的戶外活動之外，重點是睡在車頂帳中伴著漫天星空的美景入睡，這也讓我想一探這款採跑房車設定卻又兼具戶外休閒用途的純電車到底適不適合露營的念頭，因此規劃了一趟南投清境露營之旅，也順勢一探電動跑房車在高海拔地區的表現是否依舊強悍。
從內湖出發取車時電量約90%，預計到南投日月潭的里程約200公里，按儀表上的續航里程顯示大概可行駛360公里左右，一趟到目的地綽綽有餘，不過這次還規劃上武嶺取景，連續山坡路段+載重若不充電硬撐恐有用完疑慮，因此決定上山前先去日月潭的EVAULE中潭快充站補個電再上山會比較保險。
然而無論開電車或燃油車其續航里程的多寡取決於駕駛的黃金右腳，尤其開的是一部擁有571匹馬力的Taycan 4S Cross Turismo，電門自然會不經意的越踩越深，在高速公路上即便載著兩位乘客與滿滿的露營裝備，不僅輕易地就跟上前方車流，更精準的說法應該是原本就屬重量級的2.3噸車重加上乘客與裝備，加速力道依舊處於隨傳隨到的狀態，車上負載如無物的感受就是電動車吸引人的獨特駕馭魅力!
出發前做過功課，雖然清境山區的充電站不少，但多是民宿業者自行裝設的J1772慢充規格，由於這次選擇的是露營行程無法享受到住宿過夜放著充電的便利性，若要快充最近的點只能到日月潭的EVAULE中潭站補電，而此處的CCS1直流充電樁為120 kW，比起原廠的可提供至270 -320 kW的規格慢了一半，在此處稍作停留是必須的，經實際測試下來大約需要一小時可將電量從10%充至95%，至於為什麼到日月潭電量僅剩10%，這一切都要怪Taycan 4S Cross Turismo開起來過於開心，一不小心電門越踩越深才會造成如此結果…..
補完電後按照行程前往清境的露營地準備紮營，這次攜帶的裝備數量為三人份，除了基本的帳篷、地墊、睡袋、天幕、鍋具、個人行李之外還帶了體積不小的移動式冰箱，透過可6/4分離的後座椅除了可額外多載一位乘客，若後排座椅全部放倒最大1,212公升的置物容積擺放長型物品及大型裝備也不成問題，只不過斜背式的尾門在堆疊物品上還需注意到是否會妨礙尾門的啟閉角度，在置放物品的規劃上須多費點心，當然你開的是傳統休旅車這些都不成問題，不過也失去測試Taycan Cross Turismo可否露營使用的意義。
武嶺亭是到清境不能錯過的拍照打卡景點之一，在2019年更獲得「國際暗空協會(IDA)」認證成為國際級的觀星場域，這次試駕的Taycan 4S Cross Turismo選配有全景式玻璃天窗，在無光害的環境中免下車便能欣賞到漫天星斗也是蠻浪漫的，只不過到訪的這幾天晚上天公不作美下起雨來以致無法前往觀星，也替這次的行程規劃留下小小遺憾，不過仍趁著早上遊客尚未上山前抓緊時間前往武嶺亭拍照打卡，過往開燃油車上武嶺總會感受到高海拔含氧量不足動力流失的現象，這次開電動車上來完全沒有這個問題，不必燒燃料的電動車在各種環境下皆能保有穩定的性能輸出，而且高山氣溫也沒想像中的低，約莫13-15度的氣溫對電池續航力還不足以構成影響，更何況Taycan還配置有聰明的熱管理系統，氣溫偏低時會對電池模組加熱縮短充電時間維持應有的續航里程。
這次前往營地的路途中會經過一小段崎嶇的非鋪裝路面，也正好測試這部Taycan Cross Turismo選配的越野套件有多厲害，在正常狀態下Taycan Cross Turismo的底盤高度就比標準版Taycan高出2公分，尤其試駕車還選配了越野套件，若將底盤抬至最高其距地高度可達17.6公分之多，應付這種低難度的非鋪裝路面綽綽有餘，甚至稍早媒體公辦試駕行經的產業道路，選擇”碎石模式”後電腦會自行調配前、後軸的扭力輸出以獲取最佳的循跡表現。
開電動車的另一個優點是透過動能回收系統可將動能轉為電能回充至電池模組增加行駛里程，經測試從武嶺開至平地若一路使用動能回收功能約可增加約50公里里程不無小補，最後回台北前再稍微補個電以確保回程能保有足夠電量。
這次安排的露營企劃驗證了電動車在長途旅程中若有事先找好充電站的規劃，其實里程焦慮並不是太大問題，更何況現在許多飯店及民宿皆有提供充電服務，以台灣這麼小的面積而言充電問題真的稱不上購買電動車的障礙，尤其這次試駕的Taycan Cross Turismo不受地形環境限制的功能性，外加擁有跑車靈魂的性能表現，若只能購買一部電動車，在我能力範圍負擔的起的前提下擁有全方面表現皆優異的Taycan Cross Turismo絕對堪稱首選!