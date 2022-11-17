台股早盤開低跌逾60點 中小型股接棒、光學族群逆勢揚
美光將在明年減少記憶體晶片供應，引發科技股賣壓，美股四大指數昨（16）日皆走跌，其中費城半導體大跌4%多，台北股市今（17）日早盤開低跌60多點，來到14469點。權值股台積電早盤跌6元，來到481元，跌幅1%以上，其他大型電子股熄火休息，中小型股接棒輪動。而今日盤面焦點為光學、網通設備，其中大立光漲2%、聯一光漲7%多。
美股道瓊指數16日下跌39.09點，或0.12%，收33553.83點；那斯達克指數下跌174.75點，或1.54%，收11183.66點；標普500指數下跌32.94點，或0.83%，收3958.79點；費城半導體指數大跌119.8點，或4.26%，收2690.8點。
受到美股走低影響，台北股市今日早盤開低跌60多點，來到14469點。晶圓代工龍頭、權值股台積電今日早盤跌6元，來到481元，跌幅1%以上。同樣為晶圓代工，聯電跌2%，來到44.30元。世界先進跌1%、力積電跌0.8%。其他重要電子股熄火，如聯發科、鴻海在平盤附近，南亞科、華碩、群創、友達、和碩、緯創、日月光跌1到2%。台達電、宏碁、國巨、力旺、矽力、元太相對抗跌走揚。
今日盤面焦點為光學股，大立光漲2%、聯一光漲7%多，亞光、玉晶光漲1%以上，今國光漲2.6%。另外光電設備不遑多讓，昇銳、晶睿、奇偶、哲固、陞泰、杭特漲2到3%。至於網通族群紅通通，中磊漲4%，星通、訊舟、建漢、正文、萬泰科、系通、友勁、台揚、兆赫漲1到2%。