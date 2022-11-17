裴洛西失去議長寶座！共和黨拿下過半席次 獲眾院控制權
美國期中選舉開票稍早告一段落，本次選舉眾院435席全部改選，要成為多數黨必須拿下218席以上，而就在稍早包含美聯社、NBC、愛迪生研究等權威機構皆預測指出，共和黨已取得第218席並掌握過半席次成為眾院多數黨，料將成為曾控制國會兩院和白宮的民主黨，未來兩年的制衡力量。
根據美聯社、NBC新聞報導，共和黨在加州第27選區的候選人賈西亞（Mike Garcia）勝出，成為共和黨在眾院關鍵的第218席，代表共和黨成功掌握過半席次拿下眾院控制權，民主黨目前則僅掌握了210席，也就是說目前擔任擔任共和黨眾院領袖的麥卡錫（Kevin McCarthy），將從今年八月曾訪台的裴洛西手中拿下聯邦眾議院議長寶座。
儘管裴洛西曾在2018年議長選舉中表明自己2022年底就會卸任，不過目前並不清楚期中選舉後，裴洛西是否還會繼續帶領民主黨議員，但由於參院控制權仍在民主黨手中，國會領導層在未來拜登執政兩年料將出現分歧；總統拜登則在先前表示，希望共和黨人予以合作，「我認為，美國人民已經明確表示，他們希望共和黨人也準備好與我合作。」
報導指出，眾院結果在意料之內，但並未出現共和黨人預期的「紅色浪潮」，反觀民主黨員在此次期中選舉的表現則大大超出先前分析師們的預期；NBC估計，共和黨最終將在眾議院以221:214的比例微弱領先，這代表麥卡錫必須努力化解共和黨內部分歧，才有機會在明年在1月初進行全體投票時，以至少218票——眾議院的多數票——拿下議長席次。