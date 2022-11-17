名家論壇》韋安／侯友宜實現願景能力「有據可證」

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當侯友宜20年前，出任警界高官，警政署刑事警察局局長時（2003年6月－2006年3月），曾許下目標（願景），一定要重打暴力犯罪（故意殺人、強盜、搶奪、擄人勒贖），全面改善台灣治安。這些壯言豪語，不僅在他任職刑事警察局局長時就做到了，有些改善治安的正面效應，一直延續至今。
一，擔任刑事警察局局長後，侯調派刑事局偵6隊、偵8隊，進駐台中、高雄，建立中部及南部打擊犯罪中心。全力打擊中南部暴力犯罪氣焰，此2中心目前仍存在延續著。
二，建立防治跨國犯罪制度，爭取在我外館派駐刑事聯絡官。侯在任時刑事聯絡官已派駐泰國、菲律賓、越南等國，目前已增加至美、日、韓、南非等10多國。
三，嚴打擄人勒贖：在窮追不捨，耗費1年半時間，抓捕到史上最強擄人勒贖綁匪張錫銘。並從對岸押返，犯下多起重大綁架勒贖的薛球集團主嫌。自此台灣重大擄人勒贖案件，大幅減少幾乎絕跡。
四，防範汽機車竊盜：請汽車製造商在車內安裝防竊DNA（隱藏部位安裝防竊貼碼），機車銷售過戶前，至各派出所或分局，在車身烙印防竊碼，高速公路安裝贓車立即辨識系統。使此類竊盜，犯罪面臨被抓「高風險」，銷贓無處可去，多管齊下杜絕此一犯罪模式。
五，機構組織改造：成立「刑事鑑識中心」和「科技犯罪防制中心」，並爭取10億預算，興建刑事科技大樓。使台灣犯罪刑事偵防技術，從憑經驗和靠人力辦案，進步到科技資訊辦案時代。
六，人事制度改革：爭取把刑事警察職務加給從2100元，提高到6千多元。恢復停辦多年的「刑事警佐班」，大幅增加刑事警察晉階機會（一線三升為二線一），每年使至少50名以上刑警得到合理升遷。這兩項措施，既保障刑警權益，也鼓舞團隊士氣。使長期以來缺額達10%以上的刑警部隊，得以補充缺員。
侯友宜曾經所提，全面改善台灣治安的「願景」，從「人」和「事」的調整，到科技運用、制度改革等多方著手，早已達成設定的目標。最終讓台灣的治安狀況大幅進步，使得重大暴力犯罪案件大幅降低。即使有像槍擊暴力案件發生，嫌犯也大多主動投案。因為在侯完善的防制犯罪「天落地網」之下，他們根本無處可逃。（侯任桃園警察局長時率先全國裝設犯罪監視器系統）
現在有人質疑，侯友宜為新北市政提願景，是「假的」。不過從他以前不斷設定目標，並能實現過「願景」的實證來看，無疑都會被「真」打臉了。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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