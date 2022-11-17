店員都超人！超商開賣「車輪餅」　網敲碗：章魚小丸子勒

▲民眾發現超商竟賣起現烤車輪餅，引起網路熱烈討論，直呼超商無極限。（圖／網友提供）
▲民眾發現超商竟賣起現烤車輪餅，引起網路熱烈討論，直呼超商無極限。（圖／網友提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-17 10:24:232022-11-17 11:02:08

只有超商可以超越超商！繼7-11在門市推出現打果汁、全家開賣現蒸玉米，萊爾富也發威，有網友發現，竟然有門市賣起現烤的「車輪餅」，直呼「超商店員都是超人」，消息曝光立刻引發網友熱議，還有人開玩笑敲碗：「章魚小丸子勒」。

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有什麼東西在超商買不到？搶攻熱食商機，萊爾富昨（16）日正式開賣「車輪餅」，還未對外大力宣傳，才剛開賣就被眼尖網友PO上網，原先用來烤地瓜的地瓜機，突然出現一顆顆車輪餅，引起眾人熱烈討論：「到底要多逼店員啊，什麼都要會」、「超商無極限，居然還有車輪餅」、「超商店員都是超人」。率先吃過車輪餅的民眾頗感意外：「以為軟皮，結果皮還蠻脆」，其他人也提到餅皮脆度還不錯，奶油餡很滿且不會太甜。

▲萊爾富近期開賣車輪餅，只要設有地瓜機的門市就能吃到新品。（圖／網友提供）
▲萊爾富近期開賣車輪餅，只要設有地瓜機的門市就能吃到新品。（圖／網友提供）
據了解，這是萊爾富近期推出的新品，單顆原價25元，至12月13日前任選2顆39元，目前共有紅豆、奶油兩種口味，只要設有地瓜機的門市就會開賣現烤車輪餅。萊爾富也同步販售冷凍包裝，整袋買限時15顆292元，可以帶回家當下午茶、早餐吃。不過門市提醒，車輪餅不適合用微波爐加熱，否則口感會變乾，可等商品完全退冰後，烤箱預熱完成烤10分鐘、翻面再烤5分鐘。

同樣看好熱食商機，7-11趕在冬季開始前，積極拓展熱食自助區陣容，上周才剛宣布開賣現夾滷味，還找來新加坡米其林一星「了凡油雞」助陣調製滷汁，昨（16）日再聯名新馬辣經典麻辣鍋，在門市賣起現燙現吃的「麻辣燙」。全家則再度和嵜本SAKImoto聯手合作，推出便利商店新型態的「玉米濃湯」，透過冰磚技術神還原大阪美味，而且還吃得「麵包丁」，在在顛覆民眾對超商熱食的想像。

▲「星級滷味」預計年底前在全台導入超過1000間門市。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11開賣現夾滷味，有一星了凡滷汁加持，預計年底前在全台導入超過1000間門市。（圖／記者黃韻文攝）
▲全家再度聯手嵜本SAKImoto Bakery，推出超商首見的新型態玉米濃湯，也能只單買「冰磚」更便宜。（圖／業者提供）
▲全家推出超商首見的新型態玉米濃湯，除了玉米粒，還能吃到「麵包丁」。（圖／業者提供）

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