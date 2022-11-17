大造勢、政見會舉辦時間僅差30分　謝國樑：事前沒被詢問

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，基隆市長公辦政見發表會於晚間7點舉辦，距離造勢活動僅相隔30分鐘，遭外界懷疑是有政治力介入？謝國樑受訪無奈說，他們10月中就訂好今天辦造勢，並開始對外宣傳，一個好的萬人造勢場合，準備最起碼要超過1個月，但他們卻在11月3日收到今晚要辦政見發表會的公文，「只能說很巧合，但是選民自有公斷。」
謝國樑強調，這次就是正面乾淨選舉，就像所有看板都是正規貼在建物上，相對比對手小動作，只要正派、正向與合法去做，相信選民會認同也會給予支持。
媒體追問，事先有無跟其他候選人詢問？謝國樑說，沒有收到任何口頭或電話詢問，可能是11月2日發出公文、他們11月3日才收到當月17日晚間要辦政見發表會，「確實覺得比較巧合一點。」
至於要如何因應？謝國樑強調，他曾經好好思考過，萬人大造勢很重要，但也不願放棄跟市民發表政見機會，因此他還是會到政見會上，盡力發表對市民政見後，再趕到造勢會場。
另外，針對民進黨基隆市長候選人蔡適應近來頻頻砲打涉賄選、炒地皮爭議，謝國樑則指出，這不是選民希望看到的，尤其是在最後一段日子，未來時間會盡量在2個領域多做好工作，一、爭取選民認同；二、做更多政見回顧，他們提的第一個政見，至今已經1年2個多月前，需要花多一點來回顧，至於口水攻擊與回應，會交給發言人來回覆。