大造勢、政見會舉辦時間僅差30分　謝國樑：事前沒被詢問

▲謝國樑晚間7點30分舉辦造勢活動，但基隆市長公辦政見發表會則選在晚間7點，時間僅相差30分鐘，謝國樑今受訪坦言覺得巧合，且事前未收到口頭或電話詢問。（圖／謝國樑辦公室提供）
▲謝國樑晚間7點30分舉辦造勢活動，但基隆市長公辦政見發表會則選在晚間7點，時間僅相差30分鐘，謝國樑今受訪坦言覺得巧合，且事前未收到口頭或電話詢問。（圖／謝國樑辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-17 10:01:402022-11-17 10:06:04

選舉邁入最後衝刺階段，國民黨基隆市長候選人謝國樑訂於今（17）日晚間7點30分舉辦造勢活動，但基隆市長公辦政見會時間則在7點，僅相差30分鐘，時間明顯衝突，引發外界議論。對此，謝國樑稍早受訪坦言，他11月3日才收到政見發表會公文，事前沒收到口頭或電話詢問，只能說很巧合。不過，謝也強調，他出席政見發表會後，會再趕赴造勢會場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝國樑今晚間7點30分將於安樂區樂一路麵粉廠，舉辦「相信、溫暖、有愛」團結勝利大會，前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜與前總統馬英九等人都將出席，除營造藍營大團結氣勢，更替11月19日國民黨北北基桃大造勢預熱。

不過，基隆市長公辦政見發表會於晚間7點舉辦，距離造勢活動僅相隔30分鐘，遭外界懷疑是有政治力介入？謝國樑受訪無奈說，他們10月中就訂好今天辦造勢，並開始對外宣傳，一個好的萬人造勢場合，準備最起碼要超過1個月，但他們卻在11月3日收到今晚要辦政見發表會的公文，「只能說很巧合，但是選民自有公斷。」

謝國樑強調，這次就是正面乾淨選舉，就像所有看板都是正規貼在建物上，相對比對手小動作，只要正派、正向與合法去做，相信選民會認同也會給予支持。

媒體追問，事先有無跟其他候選人詢問？謝國樑說，沒有收到任何口頭或電話詢問，可能是11月2日發出公文、他們11月3日才收到當月17日晚間要辦政見發表會，「確實覺得比較巧合一點。」

至於要如何因應？謝國樑強調，他曾經好好思考過，萬人大造勢很重要，但也不願放棄跟市民發表政見機會，因此他還是會到政見會上，盡力發表對市民政見後，再趕到造勢會場。

另外，針對民進黨基隆市長候選人蔡適應近來頻頻砲打涉賄選、炒地皮爭議，謝國樑則指出，這不是選民希望看到的，尤其是在最後一段日子，未來時間會盡量在2個領域多做好工作，一、爭取選民認同；二、做更多政見回顧，他們提的第一個政見，至今已經1年2個多月前，需要花多一點來回顧，至於口水攻擊與回應，會交給發言人來回覆。

再爆二信捐地給謝國樑家族　蔡適應籲：別硬拗

定調不再回應抹黑　謝國樑籲蔡適應：在立院跟我並肩作戰

與侯友宜合體掃街！謝國樑直言：對勝選越來越有信心

蔡適應控賄選送橄欖油　謝國樑反批：偷拍我助理發面紙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀