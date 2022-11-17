羽球 / 全國高中盃落幕　馬承毅從會外拚到男單冠軍

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馬承毅在高一的時候因傷沒有參加高中盃，第二年止步32強，而今年是他在高中盃的最後一次出賽機會，因此他用盡全力，即使從會外賽一路打上來，過程辛苦甚至腳一度抽筋，但仍盡力把握每一場球，最後在高中盃畫下完美句點。
下週馬承毅將飛往韓國參加青少年賽事，他也期許在國外可以端詳別人打球的特色及氛圍，進而吸取經驗在未來應用，而他近期的目標是在明年一月排名賽可以順利升上甲組球員，並繼續在球場上拿出穩定表現。
男雙決賽，由本屆高中盃第一種子西苑合庫蔡富丞/賴柏佑對上亞柏雄中黃琮譯/黃睿璿，首局由雙黃組合搶下，次局蔡/賴配不讓對手專美於前，決勝局雙方更是互有來往，但蔡/賴配後半段急起直追，最後逆轉局勢，以19:21、21:18、21:16收下本屆高中盃冠軍。
蔡富丞/賴柏佑目前高中二年級，從國中搭檔至今已有五年，在國中盃就曾連奪兩座男雙冠軍，兩人皆期盼下一屆高中盃再次聯手完成二連霸，也設下排名賽打進甲組八強的目標，一步一步完成，往夢想邁進。蔡富丞上個月在世青賽奪得混合團體亞軍，此成績更是史上新猷，這個月底賴柏佑也將前往泰國參加亞青賽，兩位將繼續展現潛力，為臺灣羽壇寫下更多新紀錄。
111年全國高中盃羽球錦標賽圓滿落幕，緊接著DAIKIN STAR 大金之星青少年羽球菁英賽11/18-11/19將在台北體育館登場，本場賽事網羅全國頂尖的青少年選手，依據U19、U17、U15年齡級別遴選男女單雙打及混合雙打各項目前8名參賽，本屆高中盃名列前茅的菁英們也有報名參戰，他們不只為高額獎金努力，也期待在青少年階段立下里程碑。