玩氣球進大學！大同大學工設系學生盼打造精品氣球品牌

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林奕辰製造過重機、小菩薩、舞龍舞獅、日本電影角色「千尋」等各式各樣大型造型氣球。他說，綁氣球的技法不難，最關鍵的是「比例」，例如做一個人偶，要抓好頭、身比例，「要像又討喜」是造型氣球的精髓。
在長輩眼中「整天玩氣球，很令人擔心」，所幸爸媽很支持，林奕辰嶄露的天份更讓人印象深刻。他回憶，有一次在路邊買了個蜻蜓造型的氣球，回家比照製作「竟然一模一樣」，越玩越有成就感，從高中起，陸續收到各種畢業典禮、生日派對以及節慶布置氣球的邀請。
這些經驗讓他思考，成績不差、但也不會是第一名，「何不把興趣做到最好、最頂尖？」於是透過「特殊選才」上大學，他選了大同大學工設系，作品令面試委員驚豔，「沒想到氣球可以這樣玩」！
他趁著入學空檔跟好友接案，短短半年收入比上班族一年的薪水都多，未來的計畫是能在全北、中、南設點，打造精品氣球品牌。他說，「現在網路行銷沒問題」，而氣球實體店面會有更多感動。
大同大學工設系教師陳立杰說，很多有天賦的學生，在別人看來可能是「鬼才」、「怪咖」，他們專注在喜歡的事情，表現令人驚艷，這是「筆試考不出來的」。透過「特殊選才」入學，對學校來說，是挑到不同人才的機會，對學生來說，不因學科成績受限，一樣可以到理想大學就讀。