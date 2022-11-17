對加拿大沒好氣？習近平當面指責杜魯道　不滿對話遭洩

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這場偶遇在中國官媒口中只是短短一句「中加領導人短暫交談」，外媒記者在中國外交部上的例行記者會詢問中加領導人交談的情況時，得到的回答更是決絕的「無可奉告」，雙方睽違三年來的首次碰面卻是在這樣的非正式場合，杜魯道前外交政策顧問、渥太華大學國際事務教授帕里斯（Roland Paris）表示結果並不意外。
意外的反而是習近平本人，他沒有料到與杜魯道的對談竟被「洩漏」給了加國媒體，只見隔天再度碰面時，習近平當面向杜魯道表示「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊。而且我們也不是那樣進行的」，接著又稱「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了。」
杜魯道則試圖與習近平繼續討論，表示在加拿大「我們相信自由、公開和坦誠的對話，總會有我們意見不同的事情…」，在現場中國口譯人員同步翻譯過程中，習近平似乎想打發杜魯道，接連打斷了他的發言又重複表示「要創造條件，要創造條件，好嗎？」，旋即伸手向對方致意後便離開，畫面可以看見杜魯道則是獨自默默離開會場。
中國與加拿大之間的摩擦由來已久，據加拿大媒體《CBC》報導，G20峰會期間杜魯道向習近平討論的是中國在加拿大2019年的聯邦選舉中曾秘密資助11名候選人、暗中安插幕僚等「干涉內政」的事件，而杜魯道與習近平上次會面也是在2019年自加拿大應美國司法部引渡要求逮捕華為金融首腦孟晚舟，中國隨即逮捕加拿大在華前外交官及商人作為報復後，雙邊關係即降至冰點。
此外，包含加拿大警方先前指控魁北克電力公司一名電動車電池研究人員是中國間諜，涉嫌竊取商業機密，圖利中國政府、以國安疑慮為由今年5月宣布禁止華為5G設備、對多倫多地區疑似中國境外執法的「海外警察局」展開調查等情事，顯然也不會讓習近平有意向杜魯道示好。
《法廣》分析指出，習近平可能不適應西方媒體和公眾人物的運作方式，難免動怒，但其實在西方，政治人物與媒體的互動再正常不過；加拿大前駐中大使趙朴（Guy Saint-Jacques）也認為，習近平的態度是刻意要讓杜魯道和其他領袖知道，他跟杜魯道沒什麼共識，「很明顯，習近平認為加拿大是次要國家，他沒空跟杜魯道多講話」。趙朴指出中國文化當中「互留情面」是基本，習近平的態度相當罕見，這顯示了兩國要恢復基本關係相當不容易，而杜魯道打斷翻譯，向習近平明白表達立場，是相對恰當的表現。