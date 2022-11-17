黃偵琳潮男帥兒真情告白　百位女性政治人物相挺進議會

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立委蘇巧慧表示，前陣子南下陪同她在夜市掃街，就感受得出她平日的勤走基層，看了影片才知道她還有一位十八歲的兒子，「任何一位媽媽看了之後都會感動」，祝福偵琳能繼續以愛守護家庭與高雄。」
黃偵琳表示，看著影片中的兒子，生澀地發放文宣、彎腰拜託，彷彿也看到了從前的自己。自己出身民主運動家庭，從小到大，在路口與市場拜票，彷彿是日常的生活；但是，等到自己成為了母親，才知道在孩子的教養與公共事務之間，原來是如此難以兼顧，也因此有時不免對兒子感到虧欠。
黃偵琳指出，當政治人物不容易，但是當政治人物的家人更不容易，「長期從事政治工作，無非是希望打造讓每個家庭都能生活得更好的城市」，很欣慰兒子十八歲了，能夠體諒，願意站出來一起拜票掃街。
黃偵琳感謝多位女性政治工作者的推薦，更希望影片能夠觸動每一位想要兼顧家庭、孩子與工作，想要成為更好的母親的心情。選舉進入個位數的倒數階段，黃偵琳表示，會努力到底，爭取進入議會，更會牢記握過的每一位市民的手，就像兒子在影片說的，那是「推動著我們，做更好的人、更好的事」的力量。
立法委員何欣純、賴品妤、吳思瑤、林宜瑾、邱議瑩、高雄市議員康裕成、林宛蓉、陳慧文、高閔琳、黃捷、議員候選人林慧欣、湯詠諭，連新北市議員戴瑋姍、新北市三重、蘆洲的議員候選人顏蔚慈、屏東縣議員候選人梁育慈也分享推薦。