沈慧虹批「抹黑市政當遮羞布」 林耕仁反擊：轉移焦點
新竹市長政見發表會昨舉行，國民黨新竹市長候選人林耕仁頻頻砲打新竹市政，引來民進黨新竹市長候選人沈慧虹反擊，抹黑市政建設來當作遮羞布。對此，林耕仁今（17）日受訪說，從新竹棒球場到大車站，經費三級跳，本就啟人疑竇。他也痛批沈慧虹說法，是轉移過去自己施政不滿意的焦點。
林耕仁昨在政見發表會上，砲轟前新竹市長林智堅、沈慧虹「烙跑二人組」，規避議會監督，並就新竹市立棒球場安全問題、新竹市立動物園動物品種銳減及新竹大車站預算三級跳，從50億、64億一路上升到104億等議題發起質疑。不過，沈慧虹則反擊，這些作為都是林耕仁，被摸頭、休耕之後，所抹黑市政建設，來作為整件事情的遮羞布。
林耕仁今受訪則回應，從棒球場到大車站，經費三級跳，本來就啟人疑竇，且新竹大車站一旦蓋下去，就完全失去縫合市區東西兩側的機會，城市發展會將永遠受到限制。他反批評沈慧虹，分明是在轉移過去自己施政不滿意的焦點。
另外，針對民眾黨新竹市長候選人高虹安涉詐領助理費風波，檢調已開始分案調查。林耕仁表示，中華民國是一個法治國家，有沒有違法，應該由司法單位認定。至於外傳高虹安男友李忠庭2周前出國？林則說，有沒有出國不清楚，可能要問他自己本人。
林耕仁也強調，市民眼睛是雪亮的，選擇一個可以承擔、抗壓的市長候選人，他還是會用市政願景取得市民認同。