感性催票！陳時中「接住往後的你」 隱喻蔣萬安如小白兔
民進黨台北市長候選人陳時中辦公室今（17）日舉行「海外青年挺阿中及催票影片公布」記者會，會中公布選戰倒數9日上線的「往後，誰可以接住你」催票影片。影片以感性訴求籲台北市民思考，如果身體「往後」倒，怎麼樣的特質的候選人可以接住你？那如果是「往後」的台北，又需要什麼樣的治理者？片中除凸顯陳時中穩健、毅力的個人特質外，也透過畫面彰顯無黨籍候選人黃珊珊過往擔任副市長執政不彰、隱喻國民黨候選人蔣萬安如同被保護好好的小白兔。
陳時中競選辦公室發言人林楚茵表示，此次影片的概念「往後」，可以是背「往後」倒，需要可以紮實接住你的人，也可以是疫後新經濟，「往後」、以後的台北，需要甚麼樣的團隊？這是這部影片要傳達給所有台北市民的。
林楚茵說，日前台北下大雨，但市長柯文哲不在家，跑去外地輔選，水門也出現了泡水車，這樣的團隊執政，台北市民遇到紛亂往後要靠誰？現在選舉中，國民黨候選人蔣萬安遇到阿婆撞到卻愣住，完全沒有經驗，如同小白兔一樣的市長候選人是可以依靠的嗎？
林楚茵說，這支影片除了要號召鐵粉支持者外，也希望喚起大家的記憶，陳時中過去1000天陪著大家一起度過防疫時間，不論政黨傾向、來自哪裡，國人在下午2點就是要在電視機前看到陳時中，這部影片就會在今天下午2點在電視上線30秒版本，網路則會有完整版本。
陳時中競選辦公室發言人林聿嬋也說，陳時中過去擔任指揮官900多天，每天準時向國人報告防疫政策，讓國人安心，也跟國人一起合作防疫，成果讓世界都稱讚。這支影片想要讓民眾感受到的是陳時中是令人安心的領導者，有可靠的毅力、執行力等特質，未來絕對能夠帶領市府8萬名公務員團隊。