大罐呷卡久！7-11家庭號鮮乳下殺87元 哈根雪糕買2送2
為了滿足消費者日常所需，7-11發現疫情之下，帶動家庭號規格飲品成長，且民眾更偏好就近購買，加上即將到來的年末聚會狂歡商機，門市特別打造「家庭號專區」，在周末限定開賣瑞穗鮮乳930ml特價87元。此外，四年一次的世足賽開踢在即，門市也祭出大包裝量販包餅乾2件99元；買麵食活動品項任2件，加送哈根雪糕買2送2小白單。
7-ELEVEN觀察到後疫情時代，民眾居家享用早餐的比例逐步提升，間接帶動家庭號規格飲品成長，尤其是周五到周日區間家庭客數增加，住宅、社區型商圈買氣熱絡，因此在門市打造「家庭號專區」，自今年1月起推出瑞穗鮮乳周末家庭日，到10月底業績成長逾1成。11月18日至12月25日止，連續6周周末（五六日）限定瑞穗鮮乳930ml特價87元、1858ml特價169元；11月16日至12月27日止，指定品項如AB優酪乳、統一陽光無加糖高纖豆漿等16款家庭號飲料，也有單件9.5折、2件8.8折優惠，讓民眾便於就近採買。
針對民生必需用品，7-ELEVEN也強化差異化商品結構，導入量販熱賣品項，首推Persil寶瀅3合1洗衣膠囊33入，11月16日至12月13日原價319元、預購特價269元；若是買DUSKIN抗菌菜瓜布，加5元就送洗碗精，等於組合價是60元，另有26項指定紙品與衛生棉買1送1；蜜緹指定3款日拋隱形眼鏡加50元多1件，最高現省169元。
鎖定年末聚會狂歡商機，7-ELEVEN指出，每到年底就帶動大包裝零食、大罐茶飲與啤酒業績成長逾1成，尤其無糖茶類搭大餐解膩是絕佳組合，11月16日至11月29日期間，指定茶類推出任選第2瓶10元、第2瓶6折。11月16日至12月27日止，大袋零食任選2件99元；麵食活動品項任選2件，加送哈根雪糕買2送2小白單序號1組。
全家則於明（18）日起開跑限時三天的「康康5」，共3款商品買一送一，包括立頓奶綠（28元）、FMC鹼性離子水（29元）、隨緣泰式酸辣湯麵（39元）買一送一，其中酸辣泡麵平均單碗不到20元，預計將是此波銷售大熱門。Let's Café則推出大杯經典拿鐵2杯65元，同樣是線下買、線上無限期寄杯，且能冰熱互換，庫存上限10杯；另有私品茶唐寧伯爵茶2杯60元，也是無限期寄杯。