斥二信校長助選違法！林右昌揭「謝國樑若當選」市府慘況

▲林右昌質疑，謝國樑若當選，基隆市政府恐難與二信集團切割，恐會有圖利謝家的可能；圖為林右昌陪同蔡適應掃街，廣受歡迎。（圖／蔡適應辦公室提供）
▲林右昌質疑，謝國樑若當選，基隆市政府恐難與二信集團切割，恐會有圖利謝家的可能；圖為林右昌陪同蔡適應掃街，廣受歡迎。（圖／蔡適應辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-17 11:30:02

國民黨基隆市長候選人謝國樑被爆疑似動員自家二信中學、二信合作社員工輔選，若不輔選就不續聘，甚至有畢業多年校友收到呼籲支持謝國樑的信件，引發譁然。基隆市長林右昌今（17）日表示，二信老師與員工輔選恐已違法，如果謝國樑真的當了市長，權力與職份上跟二信家族包含學校、銀行、證券、土地開發等事業體明確切割？謝國樑如果想重回政治，他有的是錢，討一席國民黨不分區立委絕對沒問題，如果想做公益有的也是錢，根本不需要任何政治職位。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林右昌說，每次謝國樑選舉，二信中學與二信合作社的員工總被迫動員輔選，早就是公開的祕密。老師被要求按歷屆畢業紀念冊打電話拜託學生，合作社員工下班後要3人一組上街發文宣。只要碰到社會的質疑，總是輕描淡寫說員工都是自願自發的，但大家都知道這是謊言，實際上是為五斗米折腰，敢怒不敢言。

林右昌說，此次二信中學校長具名寫公開信為謝國樑拉票被踢爆，讓學校介入選舉，這是明確違反教育基本法第六條的規定；如果董事會或學校還以下年度的聘書來威脅老師與職員輔選，那不但違法，而且罪加一等。此外，該封信的寄信地址並非學校，而是謝國樑的戶籍地址，如此明目張膽公器私用，行徑實在太過離譜。

林右昌表示，而二信合作社的員工被迫在上班時間去拜訪客戶幫忙拉票；在下班後，也要被迫上街頭發文宣，這不但公私不分，也已經涉及違反勞基法的規定。

林右昌說，老師與員工在二信上班，為公司做出貢獻，幫公司賺錢，領一份薪水，大家心安理得，沒有人欠謝國樑。現在這件事情在社群網路上已經引發熱烈的討論，校友據證歷歷，如果想讓未來的二信可以正常一點的話，大家可以挺身而出，具實檢舉爆料，這次是勇敢說不的最好機會。

林右昌也說，今天謝國樑參選的是基隆市長而不是立委，上述事情就是大事，而非小事。因為市長是握有一市最高行政權力的首長，有政府行政的公權力、財政預算使用的權力以及人事任免的權力，如果萬一謝國樑真的當了基隆市長，如何在市長的權力與職份上跟二信家族包含學校、銀行、證券、土地開發等事業體明確切割？如何能保證不會運用市政權力假公濟私，圖利自家企業與學校？這才是大家最擔心的。

林右昌說，很難想像都發處以後怎麼面對謝國樑家族與二信所擁有的龐大土地的開發壓力？財政處以後怎麼管二信合作社？教育處以後怎麼管二信小學？謝國樑如果想重回政治，他有的是錢，討一席國民黨不分區立委，絕對沒問題，如果想做公益，他有的是錢，根本不需要任何政治職位。

再爆二信捐地給謝國樑家族　蔡適應籲：別硬拗

謝國樑、蔣萬安掃街不讓救護車？蔡適應辦：小愛爸沒有愛

專訪／落地扎根逾20年　「基隆紳士」蔡適應要回報市民

專訪／林右昌是立基！蔡適應憶共事6年　盼延續基隆信仰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀