蔣萬安譏中國鵬　陳時中笑回：矽谷經驗不好用就別牽拖

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陳時中上午陪民進黨南投縣長候選人蔡培慧在草屯鎮車隊掃街，被問到蔣萬安說「中國鵬」有好幾個，他先是無奈的笑出來，接著說明自己2014年係以北醫大董事身份，代表學校去進行醫療中心交流，是公開行程。蔣萬安講不清楚的他矽谷經驗，還牽拖誰誰誰去中國做生意，都沒有意義。
陳時中說，沒有人講蔣萬安在矽谷當律師是違法的，辯論會時別人問他社會住宅的問題，蔣說他有矽谷經驗，陳時中接著問矽谷的社宅經驗是什麼？當市長是否可以借助矽谷經驗讓台北市政更好？
陳時中說，蔣萬安後來改口承襲矽谷的精神，再被踢爆都做中資案子、曹興誠說最多打打雜等等。他用台語說：「其實都是他自己在講，沒人和他牽拖這個啦！」他只是發覺這些經驗沒辦法用在台北而已，牽拖什麼誰做生意，都沒有意義。
對於南投縣長林明溱和縣長候選人許淑華批評，陳時中當衛福部長時，阻擋南投縣採購疫苗，陳時中秒回「南投基本上不具有疫苗的採購資格」，他表示疫苗購買必須由國家出面、保證藥商免責，非國家單位要採購得符合向衛福部申請、藥廠願意出售等兩大基本要件，但當時沒人要賣給南投縣府，後續的程序就無法辦理。
必礦科技「鴿子PGTalk」總裁林秉文要捐贈700萬政治獻金被拒收一事，陳時中表示，這是競總處理依《政治獻金法》處理的，他事前不知道，但事後有接到報告，表示因金額太龐大拒收。
至於王世堅表示他雖支持陳時中，但因大巨蛋案議會提案欠黃珊珊一個人情，所以票要留給黃珊珊。陳時中說，民進黨候選人心情是一致的，對於王世堅的個人選擇，他予以尊重。