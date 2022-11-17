蔣萬安譏中國鵬　陳時中笑回：矽谷經驗不好用就別牽拖

▲陳時中上午到草屯，陪南投縣長候選人蔡培慧車隊掃街。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.17）
▲陳時中上午到草屯，陪南投縣長候選人蔡培慧車隊掃街。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.17）

記者顏幸如／南投報導

2022-11-17 11:40:37

國民黨台北市長候選人蔣萬安今回應自己「矽谷經驗」問題時，揭露陳時中過去曾私下到中國交流、眾多「中國鵬」還有顧立雄等。對手陳時中回應，當年他以學校董事身份代表學校，公開進行正常活動；自己在辯論會時，問蔣萬安矽谷的社宅經驗是什麼，若他發覺自己的矽谷經驗沒辦法讓台北更好，牽拖誰誰誰做生意，都沒有意義。

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蔣萬安今（17日）回應綠營對「矽谷經驗」的攻擊時，要民進黨好好檢討自己，一嘴巴講抗中保台，私下去賺人民幣，「中國鵬」原來不只一個人，顧立雄到中國設律師事務所、陳時中也曾私下到中國交流。

陳時中上午陪民進黨南投縣長候選人蔡培慧在草屯鎮車隊掃街，被問到蔣萬安說「中國鵬」有好幾個，他先是無奈的笑出來，接著說明自己2014年係以北醫大董事身份，代表學校去進行醫療中心交流，是公開行程。蔣萬安講不清楚的他矽谷經驗，還牽拖誰誰誰去中國做生意，都沒有意義。

▲陳時中到南投輔選，一下車就忙著為粉絲簽名。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.17）
▲陳時中到南投輔選，一下車就忙著為粉絲簽名。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.17）
陳時中說，沒有人講蔣萬安在矽谷當律師是違法的，辯論會時別人問他社會住宅的問題，蔣說他有矽谷經驗，陳時中接著問矽谷的社宅經驗是什麼？當市長是否可以借助矽谷經驗讓台北市政更好？

陳時中說，蔣萬安後來改口承襲矽谷的精神，再被踢爆都做中資案子、曹興誠說最多打打雜等等。他用台語說：「其實都是他自己在講，沒人和他牽拖這個啦！」他只是發覺這些經驗沒辦法用在台北而已，牽拖什麼誰做生意，都沒有意義。

對於南投縣長林明溱和縣長候選人許淑華批評，陳時中當衛福部長時，阻擋南投縣採購疫苗，陳時中秒回「南投基本上不具有疫苗的採購資格」，他表示疫苗購買必須由國家出面、保證藥商免責，非國家單位要採購得符合向衛福部申請、藥廠願意出售等兩大基本要件，但當時沒人要賣給南投縣府，後續的程序就無法辦理。

▲陳時中表示，蔣萬安若講不出自己的矽谷經驗能對台北有什麼幫助，其實不必牽拖他人。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.17）
▲陳時中表示，蔣萬安若講不出自己的矽谷經驗能對台北有什麼幫助，其實不必牽拖他人。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.17）
必礦科技「鴿子PGTalk」總裁林秉文要捐贈700萬政治獻金被拒收一事，陳時中表示，這是競總處理依《政治獻金法》處理的，他事前不知道，但事後有接到報告，表示因金額太龐大拒收。

至於王世堅表示他雖支持陳時中，但因大巨蛋案議會提案欠黃珊珊一個人情，所以票要留給黃珊珊。陳時中說，民進黨候選人心情是一致的，對於王世堅的個人選擇，他予以尊重。
 

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