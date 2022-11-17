高雄男拒檢一路猛逃衝撞警車！收44張罰單　下場淒慘

▲警方在興中二路61巷攔查一部違停的白色轎車，駕駛拒檢並試圖衝撞巡邏車，還加速逃逸，員警噴辣椒水、破窗制止，但是白車繼續逃逸，過程中撞到一部過馬路的黑車後逃逸成功。（圖／翻攝畫面）
▲警方在興中二路61巷攔查一部違停的白色轎車，駕駛拒檢並試圖衝撞巡邏車，還加速逃逸，員警噴辣椒水、破窗制止，但是白車繼續逃逸，過程中撞到一部過馬路的黑車後逃逸成功。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-11-17 11:36:57

高雄昨（16）晚發生民警追逐案！警方在興中二路61巷攔查一部違停的白色轎車，駕駛拒檢並試圖衝撞巡邏車，還加速逃逸，員警噴辣椒水、破窗制止，但是白車繼續逃逸，過程中撞到一部過馬路的黑車後逃逸成功。今（17）早警方在三民區逮獲闕姓犯嫌，並根據交通違規部分，對他開44張罰單，合計9萬8600元，訊後依刑法妨害公務、毀損罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

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▲警方擊破車窗朝車內噴灑辣椒水。（圖／翻攝畫面）
▲警方擊破車窗朝車內噴灑辣椒水。（圖／翻攝畫面）
成功派出所16日晚間9點多獲報，苓雅區興中二路61巷口有一部白色自小客交通違規，巡邏車到達時，白車便立即加速逃逸，員警展開搜尋並在明德、河南路口發現該車，再次上前攔查時，白車立刻倒車衝撞巡邏車，員警邊跑邊拿警棍、破窗器砸車窗，並朝車內噴灑辣椒水，試圖讓白車停下。

不過白車仍加速逃逸，經過十字路口時，還撞上了另一輛黑色轎車，白車仍加速駛離，並在三民區民族一路、十全路口，又再度撞擊無辜民眾的車輛，最終於哈爾濱街失去蹤跡。

警方在10點50分於鼓山區逢甲路找到該部白車，不過駕駛失去蹤跡，擴大監視器鎖定52歲的闕姓男子，並在今天上午在三民區將他逮捕歸案，闕男是法律規定毒品應定期採尿送驗人口，因未定期報到，遭警攔查後心虛才駕車衝撞逃逸。

警方訊後闕男將依刑法妨害公務、毀損罪嫌移請高雄地檢署偵辦，另針對其交通違規項目，已逐一予以開單告發。

全程所涉相關交通違規包括：紅線臨時停車1次、闖紅燈及紅燈左轉共15次，合計可處罰鍰40500元；紅燈右轉共7次、未打方向燈共11次，合計可處罰鍰13200元；不依規定駛入來車道共6次，合計可處罰鍰5400元；拒檢逃逸可處罰鍰20000元；無照駕駛，可處罰鍰6000元，肇事逃逸2次，可處罰鍰9000元，交通違規次數合計44次，總罰鍰金額為9萬8600元。（編輯：孫唯容）

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