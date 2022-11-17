高雄男拒檢一路猛逃衝撞警車！收44張罰單　下場淒慘

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不過白車仍加速逃逸，經過十字路口時，還撞上了另一輛黑色轎車，白車仍加速駛離，並在三民區民族一路、十全路口，又再度撞擊無辜民眾的車輛，最終於哈爾濱街失去蹤跡。
警方在10點50分於鼓山區逢甲路找到該部白車，不過駕駛失去蹤跡，擴大監視器鎖定52歲的闕姓男子，並在今天上午在三民區將他逮捕歸案，闕男是法律規定毒品應定期採尿送驗人口，因未定期報到，遭警攔查後心虛才駕車衝撞逃逸。
警方訊後闕男將依刑法妨害公務、毀損罪嫌移請高雄地檢署偵辦，另針對其交通違規項目，已逐一予以開單告發。
全程所涉相關交通違規包括：紅線臨時停車1次、闖紅燈及紅燈左轉共15次，合計可處罰鍰40500元；紅燈右轉共7次、未打方向燈共11次，合計可處罰鍰13200元；不依規定駛入來車道共6次，合計可處罰鍰5400元；拒檢逃逸可處罰鍰20000元；無照駕駛，可處罰鍰6000元，肇事逃逸2次，可處罰鍰9000元，交通違規次數合計44次，總罰鍰金額為9萬8600元。（編輯：孫唯容）
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