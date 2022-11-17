信用卡網路盜刷年增近1成　自保之道切記「5要3不要」

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以聯卡中心來說，除升級該中心自行開發之「交易風險警示及控管系統」的硬體設備，以提升處理效能，亦積極規劃運用大數據資料並開發詐欺偵測模型，並結合「交易風險警示及控管系統」，提供其會員銀行更優質的詐欺偵測服務。
聯卡中心說明，就是當持卡人進行信用卡交易時，詐欺偵測模型會依據持卡人過去的交易行為，比如持卡人特徵、消費頻率、金額、消費類別、地區等逾百項變數進行交易評分，並在交易當下產生一個風險預測分數值，分數值越高，偽冒交易的機率越大，並將此評分結果與「交易風險警示及控管系統」整合，提供其會員銀行評估信用卡交易風險的另一項重要參考依據，在兼顧網路交易安全性的前提下，除了可快速阻斷偽冒交易發生，亦不會影響持卡人信用卡交易的進行，以維持持卡人良好的消費者體驗。
雖然根據國際信用卡組織規則，持卡人遭網路盜刷大都沒有實際損失，但為避免造成不必要的困擾，聯卡中心仍提醒持卡人注意網路交易安全，防範網路盜刷切記「5要3不要」，其中「5要」包括要注意消費簡訊、要細閱您的交易帳單及紀錄、要遠離可疑的網站、要養成良好的密碼命名習慣、要使用或下載最新防毒軟體與作業系統。
至於「3不要」，聯卡中心提醒，不要讓親友使用您的卡號，不要回應任何向您要求個人資料的不明電子郵件或簡訊，還有不要使用公用網路進行交易。