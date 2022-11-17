信用卡網路盜刷年增近1成　自保之道切記「5要3不要」

▲根據聯合信用卡處理中心統計，今（2022）年前8月國內信用卡非面對面詐欺交易年增9.08%。持卡人該如何自保？聯卡中心提醒「5要3不要」。（示意圖／翻攝自 SoraNews24 ）
▲根據聯合信用卡處理中心統計，今（2022）年前8月國內信用卡非面對面詐欺交易年增9.08%。持卡人該如何自保？聯卡中心提醒「5要3不要」。（示意圖／翻攝自 SoraNews24 ）

記者顏真真／台北報導

2022-11-17 11:40:30

近3年因應疫情所採取的如戴口罩、社交距離等管控措施，對民眾生活習慣也造成不少的影響，其中以電子商務為主的非面對面交易方式大幅成長，隨之而來，也衍生出更多的爭議交易。根據聯合信用卡處理中心統計，今（2022）年1月至8月，國內信用卡非面對面詐欺交易較前一年同期增加9.08%，而面對網路盜刷，持卡人又該如何自保？聯卡中心提醒「5要3不要」。

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根據聯卡中心統計，今年前8月國內信用卡非面對面詐欺交易年9.08%。為因應此一增長的詐欺趨勢，國內信用卡發卡銀行莫不絞盡腦汁採取多項措施，如交易簡訊或電子郵件通知、提升詐欺偵測系統功能、提供與持卡人互動的APP等方式，及早主動偵測詐欺交易。

以聯卡中心來說，除升級該中心自行開發之「交易風險警示及控管系統」的硬體設備，以提升處理效能，亦積極規劃運用大數據資料並開發詐欺偵測模型，並結合「交易風險警示及控管系統」，提供其會員銀行更優質的詐欺偵測服務。

聯卡中心說明，就是當持卡人進行信用卡交易時，詐欺偵測模型會依據持卡人過去的交易行為，比如持卡人特徵、消費頻率、金額、消費類別、地區等逾百項變數進行交易評分，並在交易當下產生一個風險預測分數值，分數值越高，偽冒交易的機率越大，並將此評分結果與「交易風險警示及控管系統」整合，提供其會員銀行評估信用卡交易風險的另一項重要參考依據，在兼顧網路交易安全性的前提下，除了可快速阻斷偽冒交易發生，亦不會影響持卡人信用卡交易的進行，以維持持卡人良好的消費者體驗。

雖然根據國際信用卡組織規則，持卡人遭網路盜刷大都沒有實際損失，但為避免造成不必要的困擾，聯卡中心仍提醒持卡人注意網路交易安全，防範網路盜刷切記「5要3不要」，其中「5要」包括要注意消費簡訊、要細閱您的交易帳單及紀錄、要遠離可疑的網站、要養成良好的密碼命名習慣、要使用或下載最新防毒軟體與作業系統。

至於「3不要」，聯卡中心提醒，不要讓親友使用您的卡號，不要回應任何向您要求個人資料的不明電子郵件或簡訊，還有不要使用公用網路進行交易。

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