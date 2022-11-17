「社運醫師」柳林瑋涉猥褻！遭判刑8月 今報到入監服刑
「社運醫師」柳林瑋深陷性侵醜聞，日前遭台北地方法院依3個強制猥褻罪，判刑1年6個月，後因罪證不足，二審改認定柳男僅犯1罪，處有期徒刑8個月，經上訴三審遭駁回確定後，台北地檢署囑託柳林瑋戶籍所在的宜蘭地檢署執行，但柳男卻先以身體不適為由請假延期，同時趁空檔向法院提出再審申請，直至今天（17日）才向宜蘭地檢署報到，正式發監。
據了解，柳林瑋過去活躍於各大社運中，曾參與過太陽花學運、公民1985等活動，期間獲得「社運醫師」的美名，同時也是多家網路媒體創辦人，2017年間，柳男以面試為由，邀約1名林姓女子外出，卻在車內強吻林女，林女事後不堪受辱，在臉書上公開此事，雙方因此對簿公堂。
根據檢方調查，除了林女之外，還有2名女子受害，其中1名被柳男聘請到住處打掃，卻遭上下其手；另名女子則是被邀約至柳男家中，豈料柳男突然以工作壓力過大，欲尋求溫暖，強行抱住該女。
一審時，地院認為被害人間互不相識，但所描述犯案內容與手法如初一致，可任情節非虛構，然柳男拒不認罪，地院遂依3個強制猥褻罪，判處柳男1年6月有期徒刑，但到了二審時，高院認為其中2名受害人證詞不足，無法證明柳男犯行，因此判處有期徒刑8個月，日前最高法院駁回上訴確定，柳男隨即聲請到戶籍所在的宜蘭地檢署發監執行，並於今天報到。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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