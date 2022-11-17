批林佳龍否決1280案　張善政：誰照顧雙北通勤居民很清楚

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藍綠兩陣營的新北市及桃園市市長候選人今天上午都選在桃園合體，兩方較勁意味濃厚，綠營新北市長候選人林佳龍和桃園市長候選人鄭運鵬同台站路口拜票，藍營的侯友宜及張善政則前往龜山市場向攤商及採買民眾請託。
侯友宜指出，北桃就是共同生活圈，尤其桃園也是他服務過的地方，希望大家都帶著對這塊土地的愛，讓桃園新北共好。張善政說，將來當選也會秉持新北桃園互相合作的精神，讓北桃共同生活圈打造的更便利。
侯友宜指出，龜山除了是他當年擔任警察時培育搖籃的所在，40多年前他就在龜山，對龜山非常熟悉，也有很多地方的好朋友。尤其這幾年他一直希望新北桃園能合作，包括現在正在規劃的三鶯線要延伸到桃園市，以及新莊迴龍新北市連線要和桃園棕線連接；除了軌道建設，位在同一個台地的龜山林口本來就是共同生活圈，甚至迴龍派出所設的地點離新北市更近，未來希望大家能帶著對這一塊土地的愛，讓桃園、新北共同發展，讓千萬人能共好的目標，齊力把事情做到好。
談到綠營同時也在桃園合體拚選舉，張善政表示大家都各自跑各自的行程，各自努力！不過話峰一轉，他提到最近各方都在熱鬧討論的1280、1200月票方案早在林佳龍任交通部長任內，否決了將台鐵及國道課運納入1280方案，「我想特別提醒一下誰才真正照顧雙北的通勤居民，非常清楚。」
張善政說，新北跟桃園本來就是一個共同生活圈，今天非常感謝侯友宜來幫他助選，將來當選後，兩市也會秉持互相合作的精神，把這個共同生活圈打造的更便利，讓雙方的居民能夠感覺到彼此就像是一家人一樣。