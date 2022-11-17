忘了驗車心虛　汽車駕駛拒檢連2次衝撞車輛遭開44張罰單

▲警方在鼓山區逢甲路發現闕男被撞到半毀的白色轎車。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲警方在鼓山區逢甲路發現闕男被撞到半毀的白色轎車。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-11-17 15:00:00

高雄市警苓雅分局員警昨晚9時許攔查1輛白色轎車，駕駛拒檢，立即加速逃逸，員警一度邊跑邊以警棍敲打車窗，駕駛卻加速逃逸，還撞上路過的無辜轎車，警方隨即組成專案小組查緝，今上午8時許，循線在三民區寶安街查獲52歲闕姓駕駛到案，闕男供稱他是未報到採驗，才會心虛逃逸，警方查出他昨晚逃跑路線，共違規44次，開罰後總罰鍰金額為9萬8600元，全案依妨害公務、毀損罪偵辦。

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▲闕男拒檢逃逸，連撞兩輛轎車不僅得吞高達9萬8000元的44張罰單，還要依妨礙公務、毀損罪偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲闕男拒檢逃逸，連撞兩輛轎車不僅得吞高達9萬8000元的44張罰單，還要依妨礙公務、毀損罪偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）
苓雅分局成功所於11月16日21時30分許獲報於苓雅區興中二路61巷口有一部自小客交通違規，巡邏網到場趨近時，該車便立即加速逃逸，員警隨即附近展開搜尋再於明德、河南路口發現該車，再次上前攔查時，該自小客車立刻倒車衝撞巡邏車，員警見狀立即以破窗器制止並噴灑辣椒水，惟該車仍加速逃逸。

苓雅分局偵查隊長陳仁正指出，案經分局立即組成專案小組全力查緝，先於16日晚間22時50分在鼓山區逢甲路尋獲該部自小客車，案經擴大調閱監視器並逐一清查比對犯嫌身分後，鎖定闕姓犯嫌（男、59年次）身分後，專案小組經過漏夜偵辦追查，終於「案發11小時」內，即今（17）日8時30分在三民區寶安街查獲將其查緝到案。

闕嫌因未定期報到採驗，遭警攔查後心虛才駕車衝撞逃逸，全程所涉相關交通違規包括：紅線臨時停車：1次，可處罰鍰新臺幣（以下幣別同）300元；闖紅燈及紅燈左轉共15次，合計可處罰鍰40500元；紅燈右轉共7次，合計可處罰鍰4200元；未打方向燈共11次，合計可處罰鍰13200元；不依規定駛入來車道共6次，合計可處罰鍰5400元；拒檢逃逸可處罰鍰20000元；無照駕駛，可處罰鍰6000元，肇事逃逸2次，可處罰鍰9000元，綜合上述交通違規次數合計44次，總罰鍰金額為9萬8600元。

苓雅分局表示，警方執行勤務攔查時，駕駛人依法有義務配合，如有違規行為時，應配合受檢，切勿心存僥倖加速逃逸，以免不慎發生交通事故。因不聽制止接受稽查而逃逸交通違規，除罰鍰外，並會吊扣駕照，請駕駛人遇稽查時應依法受檢，以免得不償失。警方針對不符稽查逃逸行為，將秉持嚴正執法立場，依法究辦，絕不寬貸！

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