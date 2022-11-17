忘了驗車心虛　汽車駕駛拒檢連2次衝撞車輛遭開44張罰單

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苓雅分局偵查隊長陳仁正指出，案經分局立即組成專案小組全力查緝，先於16日晚間22時50分在鼓山區逢甲路尋獲該部自小客車，案經擴大調閱監視器並逐一清查比對犯嫌身分後，鎖定闕姓犯嫌（男、59年次）身分後，專案小組經過漏夜偵辦追查，終於「案發11小時」內，即今（17）日8時30分在三民區寶安街查獲將其查緝到案。
闕嫌因未定期報到採驗，遭警攔查後心虛才駕車衝撞逃逸，全程所涉相關交通違規包括：紅線臨時停車：1次，可處罰鍰新臺幣（以下幣別同）300元；闖紅燈及紅燈左轉共15次，合計可處罰鍰40500元；紅燈右轉共7次，合計可處罰鍰4200元；未打方向燈共11次，合計可處罰鍰13200元；不依規定駛入來車道共6次，合計可處罰鍰5400元；拒檢逃逸可處罰鍰20000元；無照駕駛，可處罰鍰6000元，肇事逃逸2次，可處罰鍰9000元，綜合上述交通違規次數合計44次，總罰鍰金額為9萬8600元。
苓雅分局表示，警方執行勤務攔查時，駕駛人依法有義務配合，如有違規行為時，應配合受檢，切勿心存僥倖加速逃逸，以免不慎發生交通事故。因不聽制止接受稽查而逃逸交通違規，除罰鍰外，並會吊扣駕照，請駕駛人遇稽查時應依法受檢，以免得不償失。警方針對不符稽查逃逸行為，將秉持嚴正執法立場，依法究辦，絕不寬貸！