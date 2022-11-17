強吻女大生判8月定讞　社運醫師柳林瑋今報到入監

▲社運醫師柳林瑋今發監執行。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2022.01.18）
▲社運醫師柳林瑋今發監執行。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2022.01.18）

記者潘千詩／台北報導

2022-11-17 12:00:03

獨立媒體「沃草」前執行長柳林瑋，被控數次邀約想找工作的女子單獨見面，然後涉及強抱、索吻並伸手摸女子下體遭起訴。最高法院依強制猥褻罪，判處8月定讞，台北地檢署囑託柳林瑋戶籍所在的宜蘭地檢署執行，但他說自己生病請假，並趁機聲請再審，高院日前曾傳喚他出庭，直到今（17）日他才向檢方報到，發監執行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「沃草」創辦人柳林瑋醫師（圖／記者潘千詩攝，2022.11.08）
▲「沃草」創辦人柳林瑋醫師，聲請再審，日前高院傳喚他出庭（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2022.11.08）
39歲的柳林瑋畢業於高雄醫學大學醫學系，他的豐功偉業可從2013年陸軍下士洪仲丘命案說起，他曾發起公民1985聯盟，在網路號召逾25萬人走上街頭，促使軍事審判走入歷史；而他在2014年參加太陽花學運，因此有了「社運醫師」稱號。此外，他也擔任過台北市政府公民參政委員會委員、台大住院醫師、羅東聖母醫院醫師等職務。

不過，2017年5月，一名林姓女子在臉書控訴，柳林瑋假借面試邀約，結果在車內強吻她，並指稱「這是一場華麗優雅的誘騙」。事後，林女向北檢提告，檢方追查發現還有2女受害，指控的遭遇也頗為類似，依3個強制猥褻罪起訴柳林瑋。一審判處1年6月，二審判8月，最高法院今年9月駁回上訴，全案確定。

柳林瑋的糾紛不只這樁，過去他在「公民1985行動聯盟」期間，以個人名義私募的30萬元款項，因去向交代不清，遭控涉嫌侵占，後因柳林瑋認罪，2016年間獲檢方給予部分緩起訴處分；另外，《沃草》控告柳林瑋涉將200萬元公款轉入私帳，涉業務侵占，檢方偵辦後，認為《沃草》的公私帳混雜、柳林瑋不構成侵占，予以簽結。

爆高虹安「助理費非個案」　民眾黨團赴北檢告A先生誹謗

21天免費線上人權影展開跑　觀影就抽Apple Watch

捲私菸案調職！薪資、退休金大縮水　3特勤提國賠又敗訴

老闆欠180萬土地增值稅　管收前火速繳款

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀