沒人看！中國猛推海外版「習語錄」　觀看低挨批都是官話

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《習近平喜歡的典故》主要談及習近平喜歡的成語以及其治國理政理念，其中就提到，「實現中華民族的偉大復興，就是中華民族近代最偉大的目標」，這也是中國央視等官媒在最近兩年一直在極力宣揚的「中國夢」。
不過報導指出，從YouTube線上收視來看，這系列的節目在印尼和泰國僅有數百至數千點擊數而已，而且有不少推特網友在網路上批評。一名泰國網友就指出，中國古代詩詞沒用，謹守佛家五大戒律就能幸福。另外還有印尼網友將該節目與《毛澤東語錄》相提並論，並指出這與當地穆斯林文化有衝突。
澳洲一名人權運動者呂睿超（Richard Lue）指出，這些節目不過是片面宣揚中國強大的「大外宣」，更稱英文版《習近平談治國理政》的書在澳洲一直也幾乎沒人買，「習近平本身文化水平比較低，他的作品不過是他身邊祕書編的，裡面往往充滿官話和套話，本身在國內就沒什麼人看，在國外更不可能有人看。」
暨南大學學東南亞學系副教授張春炎接受《自由亞洲電台》採訪，以書面回覆表示，雖然目前泰國有上百萬人積極學習華語，最主要原因是希望通過語言獲得能力，成爲能接軌中國市場的人才。張春炎認為《習近平喜歡的典故》節目表面上似乎與東南亞社會文化相矛盾，或對東南亞觀眾不具吸引力，但可能會有越來越多人為了未來到中國工作和投資，而透過類似這樣的節目熟悉習近平所領導的中國。
不過馬來西亞大學東盟研究中心主任拉胡爾·米西拉（Rahul Mishra）博士向《自由亞洲電台》表示，中國透過投資加強與印尼關係，但兩國仍存在更深層社會乃至政策層面的障礙。印尼作為穆斯林人口最多的國家，雖然沒有正式批評中國，但宗教領袖表達對新疆局勢的擔憂。
拉胡爾·米西拉指出，對於中國極力美化共產黨統治的宣傳攻勢，民主國家應聯手反制，快速有效控制假新聞和宣傳的傳播。在對中國有關的事物上，應在社交媒體科技領域進行談判，設置更嚴格的監管機構，保護個人民主和自由權利。
據美國人權智庫「自由之家」（Freedom House）今年九月發表的調查顯示，北京在全球多國透過主流媒體大規模散播北京支持的內容、騷擾和恐嚇發布不利中國政府新聞或意見的機構、以及使用網路欺凌、虛假社交媒體帳戶和有目的性的虛假訊息活動。