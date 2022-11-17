讚蔡適應「林右昌最強隊友」　蔡英文：接棒基隆續光榮

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蔡英文指出，為了再造基隆的城市發展，林右昌上任後，提出「市港再生標竿計畫」，「城際轉運站」就是其中一個重要拼圖。這項建設，整合了國道客運、公路客運以及市區公車站，不僅可以改善火車站前交通壅塞的問題，新增的商業和公共空間也能讓國人搭車更方便、更舒適。
蔡英文提到，「城際轉運站」串連了基隆火車站、國門廣場、北口廣場以及西二三旅運設施，將是國內、外旅客轉乘到首都圈和郵輪的關鍵樞紐。透過「城際轉運站」，市府團隊不只重新梳理交通動線，也帶動整體市容更新，相信基隆一定會越來越漂亮。
蔡英文認為，8年內基隆可以完成這項重要建設，除了林右昌的團隊很拚，還有蔡適應扮演基隆最強的隊友，交通部的全力配合也是重要關鍵。6年前，蔡適應上任後，第一場協調會就是協調「城際轉運站」用地，那時候他的辦公室還在裝潢，名片都還沒印，就已經在為基隆市民爭取建設。
蔡英文表示，林右昌提出好計畫，加上蔡適應積極推動，以及中央也大力支持，這項建設經費需要7億多元，交通部就補助超過3億元。不只有「城際轉運站」，這8年來包括基隆捷運、軍港西遷也都是循著這樣的模式，中央地方團結合作，蔡適應爭取協調，基隆才能快速改變。
蔡英文指出，「交通」對基隆人是很重要的民生議題。尤其是基隆有很多年輕人是通勤族，他們必須要到台北上班。最近，蔡適應提出「1200元首都通」的想法，要整合台鐵、公車、國道客運、捷運以及YouBike，一票用到底，對許多通勤上下班的基隆朋友，將會減輕不少負擔。這項政策成熟度很高，可行性也很高，只要地方提出好的計畫，中央都很樂意支持，也會大力補助。她非常期待，未來有機會共同實現這項政策，讓北北基桃首都圈生活更緊密。
蔡英文談到，前陣子國道一號汐止交流道邊坡發生走山事故，蔡適應在第一時間緊急聯繫台鐵加開班次，也不斷聯繫各部會協助恢復通車。她也要藉這個機會，感謝蔡適應的用心和努力。
蔡英文強調，基隆是台灣的海洋國門，建設基隆就是建設首都圈、建設台灣的國門。她也感謝林右昌和蔡適應以及行政團隊同仁，共同完成許多建設，為基隆改頭換面，也為市民找回城市光榮感。
蔡英文說，雖然基隆市長即將交棒，但是基隆還有許多重要建設正在進行，希望接棒基隆的市長，不僅熟悉基隆市政，也能跟中央團結合作，建設基隆，延續這份光榮感。