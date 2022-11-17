王世堅稱「為黃保留選票」 黃珊珊：謝謝最好的朋友相挺
「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅日前接受網路媒體專訪時，向主持人黃暐瀚透露，雖然傾身邊親戚、組織力量幫助民進黨台北市長候選人陳時中，但自己的這一張選票「會保留給黃珊珊」。對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（17）日受訪時也開心回應，表示「我就說如果撕掉政黨，我相信他一定是投給我的。」黃珊珊也直言，謝謝王世堅的相挺，雙方永遠都是最好的朋友。
王世堅在接受網路節目專訪時指出，自己欠黃珊珊一個人情，7年前他在議會提案，認為市府應該以違約之名與遠雄解約，並且由市府接管大巨蛋工程。但遠雄因為財大氣粗，當時支持這個提案的人很少，「只有黃珊珊跳出來聲援、連署，她以資深律師角度贊成這是最好的辦法。」王世堅直言，同黨的同志很多都沒有支持，但黃珊珊在關鍵時刻做了正確決定，「她是一個正直清廉的人。」
而黃珊珊今日上午第三度前往北投市場掃街，會後接受媒體訪問時，被問到王世堅為其保留選票的部分，黃珊珊則顯得相當開心，笑著表示「我就說如果撕掉政黨，相信他一定是投給我的。」黃珊珊直言，謝謝王世堅在這麼大的壓力下還願意支持他，直言「20幾年的交情果然不是白費的。」
黃珊珊表示，他與王世堅在議會也都是很相知相惜，「我覺得他在民進黨裡也算是孤鳥之一吧，很多時候他也是違背黨意，所以這次要謝謝他相挺，我們永遠是最好的朋友。」而現場媒體則詢問，會不會擔心王世堅因此遭到民進黨內圍剿？對此黃珊珊則直言，王一向是靠著自己的力量，尤其是自己的選區。「我覺得政黨有政黨立場，但不需要把人心都泯滅掉，我覺得沒有必要。」黃珊珊說，選舉本來就是開心選舉快樂投票，每個人都是自由的。