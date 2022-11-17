鳳梨哥哥「心因性休克」過世！致死率達80% 3族群要注意
東森幼幼台水果家族第一代的「鳳梨哥哥」簡義隆15日傳出離世消息，享年39歲，家屬也公開死因為「心因性休克」，並盼外界不要再有猜測性的言論。台大醫院心臟內科主治醫師王怡智表示，心因性休克就是心臟出現突發狀況，導致血壓急劇下降甚至沒有血壓，若已經造成休克，病況進程將非常快，若無急救致死率達8成以上；近年來心因性休克也有年輕化的趨勢，提醒吸菸族、經常熬夜族群及缺乏運動的民眾，發生心因性休克風險相對較高，要養護好心臟健康，才能避免突如期來的憾事。
王怡智指出，心因性休克是心臟功能不良導致血壓無法上升，導致血液無法運送至身體各器官與組織，原因包括心肌梗塞、天生心臟功能缺陷、心肌炎等，過去普遍認為男性要45歲以上風險才較高，不過現代許多人越來越依賴外食，又缺乏充足的運動，甚至有抽菸、熬夜、作息大亂等習慣，導致30幾歲出現因爲心臟問題導致休克的比例逐漸攀升。
王怡智提到，一般來說，心因性休克最常見的是急性心肌梗塞導致的猝死，值得注意的是，心因性休克在發生前，幾乎80~90%根本沒有前兆，患者頂多只會覺得呼吸較喘、胸口不適等不明顯症狀，因此若本身就具有心臟問題時，一定要特別留意自身症狀；此外，心因性休克發生時，患者第一直覺就是心臟痛，若進程快，基本上很快就會失去意識，若身邊家人朋友出現類似狀況時，一定要儘速鬆開衣物保持空氣流通，並實施心肺復甦術（CPR）和送醫。
王怡智最後提醒，想要避免心因性休克，最先要做的就是心臟保健，建議年輕人應避免養成吸菸、日夜顛倒等壞習慣，並保持規律、營養均衡的飲食，空閑時間也要多多運動；年長者部分，除了上述幾點外，若有高血壓、高血脂、高血糖的「三高」患者，更要特別留意、掌握自身狀況。