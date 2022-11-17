高虹安聲稱新竹需揭弊 沈慧虹斥造謠：選情告急的手段
民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（17）日前往中和路周邊市場拜票，沿途受到攤商熱烈歡迎，紛紛舉起號次5替沈慧虹加油打氣。沈慧虹隨後接受媒體聯訪，針對民眾黨候選人高虹安說新竹有大秘寶需要去揭弊，國民黨候選人林耕仁也批評市政建設一直追加預算，沈慧虹表示，這是對手「選情告急」的手段，如果2位候選人有任何證據歡迎提告。
針對高虹安說新竹有大秘寶需要去揭弊，林耕仁也批評市政建設一直追加預算，沈慧虹表示，這是對手「選情告急」的手段，如果2位候選人有任何證據歡迎提告，沈也說，高虹安對於自己涉貪與慣老闆的事情，始終說不清楚，現在又藉由抹黑，來刻意轉移焦點。
沈慧虹強調，自己和前市長林智堅、市府團隊過去8年執行超過千項建設，都是希望讓新竹市有更好的生活，而市政建設每一筆經費都經過議會通過，有嚴格的行政法規程序與控管、層層把關，2位候選人不熟悉市政，也不要惡意抹黑，抹煞公務同仁的努力。
針對媒體報載，民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年赴北機站交「吹哨者們」的資料，且北機站已報請北檢指揮偵辦，沈慧虹對此表示，高虹安做這麼多不公義的事情，相信吹哨者們會陸續站出來，奉勸高虹安應該懸崖勒馬、以誠實為上策，面對外界提出的質疑，不要再轉移焦點。