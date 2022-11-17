送書給陳時中卻挨批延續柯政 黃珊珊：懷疑他的閱讀能力
2022年台北市長選戰在即，民進黨候選人陳時中日前在專訪上表示，看不出無黨籍候選人黃珊珊在擔任台北市副市長時做了什麼事。不過此話一出也讓黃珊珊直接委託發言人，帶著自己的新書《城市‧程式》直接贈與陳時中競選總部。不過陳時中今（17）日回應，書中沒有看到什麼新的想法，多數是延續現任市長柯文哲的政策。對此黃珊珊則隨反嗆陳時中「我對於他的理解跟閱讀能力非常的懷疑，他到底有沒有看書？」
針對陳時中在專訪上指出，不曉得黃珊珊在擔任台北市副市長任內做了什麼事，黃珊珊隨即委託發言人李昀臻前往陳時中競選辦公室，贈送自己的新書《城市‧程式》。對此陳時中今日受訪時則表示，看了書以後沒有看到什麼新的想法，都是延續市長柯文哲的相關政策。
針對陳時中這樣的說法，黃珊珊今日受訪時則語帶不耐，表示「我對於他的理解跟閱讀能力非常的懷疑，他到底有沒有看書？」黃珊珊說，陳時中在受訪時還說都是林欽榮跟林洲民做的，「他要選台北市長，不知道副市長是有分工業管的嗎？」
黃珊珊強調，他與林欽榮及林洲民的業管不同，要做的事也不同，陳時中連看都沒看，「要參選市長的人連副市長會管什麼業務，哪些業務跟誰不會互相隸屬都搞不清楚，怎麼參選？」黃珊珊直言，自己也看了陳時中的東西，「但他沒有一份完整的白皮書可以比較，我們是96頁的東西，我希望她看完再來評論。」