快訊／本土確診+20078！死亡個案增77人　境外移入49例

▲指揮中心發言人莊人祥，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-11-17 14:04:02

中央流行疫情指揮中心今天（17日）宣布，本土新增20078例COVID-19確診病例，另外49例境外移入、77例死亡個案。

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▲指揮中心表示，本土新增20078例確診，死亡增加77人。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，本土新增20078例確診，死亡增加77人。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之20,078例本土病例，為9,188例男性、10,884例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,316例)，高雄市(2,670例)，臺中市(2,545例)，桃園市(2,115例)，臺南市(1,949例)，臺北市(1,837例)，彰化縣(974例)，屏東縣(657例)，新竹縣(577例)，雲林縣(469例)，新竹市(469例)，苗栗縣(464例)，嘉義縣(368例)，南投縣(363例)，宜蘭縣(323例)，基隆市(318例)，嘉義市(235例)，花蓮縣(223例)，臺東縣(119例)，金門縣(43例)，澎湖縣(39例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增77例本土病例死亡個案，為46例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、76例具慢性病史、58例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月7日至11月14日，死亡日期介於10月25日至11月14日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為29例男性、20例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自泰國(4例)，中國、韓國、斯洛伐克、印尼(各1例)移入，另41例感染國家調查中。入境日期介於今年10月17日至11月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,840,554例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,725,592例排除)， 其中8,112,234例確診，分別為37,113例境外移入、8,075,067例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,791例COVID-19死亡病例，其中13,774例本土，個案居住縣市分布為新北市2,755例、臺北市1,535例、臺中市1,432例、高雄市1,336例、桃園市1,024例、臺南市1,018例、彰化縣837例、屏東縣545例、南投縣446例、雲林縣425例、苗栗縣374例、嘉義縣353例、基隆市300例、宜蘭縣297例、花蓮縣240例、嘉義市233例、新竹縣222例、臺東縣183例、新竹市150例、澎湖縣36例，金門縣33例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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