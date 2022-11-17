蔣萬安辦再批英系黑白共治　質疑黃承國北市都更禿鷹

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徐巧芯指出，台北市都發局早在110年1月4日就針對「中泰花園住宅大廈」發拆照，但是卻拆除工程的前一天110年3月17日發函表示「如於拆除期間有『他人』對其拆除物相關產權有疑義，應該立即停止拆除工程」；但當公司詢問台北市都發局時，卻只得到「依個人資料保護法規定，本案恕難提供異議人資料」，完全不告訴民眾「他人」是誰。徐巧芯質疑，在拆除前一天臨時停止，萬一期間有火災、地震等相關災害發生，那難道是台北市政府要負責嗎？
徐巧芯接著播放蔡璧如在政論節目上的發言指出，蔡璧如說蔡啟芳表示「中泰花園住宅大廈」拆不成的原因是「因為黃承國介入」；甚至在蔡璧如向都發局詢問時得到「都是民進黨議員」的答案，讓人不免聯想到蘇煥智最近爆料民進黨議員劉耀仁找上台北市政府要求拆照不得執行的案件。
徐巧芯更拿出民眾爆料表示，黃承國三次介入「中泰花園住宅大廈」的拆除案：一次是109年6月黃承國託人與都更相關人士了解本案；一次是110年8月，蔡啟芳、周哲宇、等人到劉耀仁辦公室拜會；接著陳情人更直接拜會黃承國。凡此種種直指黃承國介入地方都市更新，陳情人更向徐巧芯表示，如果黃承國敢否認會面，就來公開對質。
徐巧芯指出，黃承國一直不斷表示「在柯文哲八年市府任內，他沒有介入任何一起案子、沒有做過任何一次的關說」，但陳情人的說法戳破黃承國的謊言。台北市政府現在民進黨沒有執政，黃承國都能將黑手介入，如果陳時中當選，台北市這麼多都市更新案，難不成都要握在黃承國手中？徐巧芯呼籲黃承國「放手吧！」不要以為賣力替陳時中輔選就能成為地下市長，因為台北市民絕對會將你們下架！