《全明星》林玉書傳被霸凌！郭泓志：不可能　粉絲仍炸鍋

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郭泓志接著點名3位女隊員壯壯、鄭靚歆和劉心語，並一一稱讚她們的辛苦與付出，而在貼文最後，郭泓志幽默寫下：「最後我想我除了排便比較不順暢以外，排擠是不可能發生的！」這也是他在風波後，首次做出回應。
但網友觀眾們依舊不買單，紛紛質疑，「原來黃隊只有3女？」、「連領隊也帶頭搞霸凌？」、「為什麼沒提到…」、「不管真假，但在玉書那邊都沒有看到你們留言打氣，覺得她真的很可憐」、「如果你並不贊同霸凌是一件對的事，這篇文其實就不該發」、「想請問郭哥為什麼退追玉書呢？」
至於傳出被霸凌、排擠的林玉書，16日就發文澄清和黃隊並非新聞內容所述，「練習參與的情形也不如大家所想像的有排擠的情況，練習沒有拍到我的畫面，也是剛好去洗手間，或有其他事情暫離，一直都很喜歡黃隊這樣熱血衝勁的隊伍，我相信少了我你們一定能更好好發揮實力，拿下更多勝利的獎盃。」文末更為戰友獻上祝福，並承諾會再回去看他們。（編輯：詹鎰睿）
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