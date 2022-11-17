《全明星》林玉書傳被霸凌！郭泓志：不可能　粉絲仍炸鍋

▲郭泓志首次在IG回應霸凌事件，但隻字未提林玉書。（圖／翻攝自郭泓志IG）
▲郭泓志首次在IG回應霸凌事件，但隻字未提林玉書。（圖／翻攝自郭泓志IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-17 14:11:12

《全明星運動會》第4季日前確定黃隊女隊員林玉書「因腳傷退賽」，結果卻爆出林玉書被霸凌、排擠等事件，相關話題直接在網路上炸開。對此，身為黃隊領隊的郭泓志，今（17）日透過IG發文強調「排擠是不可能發生的！」但隻字未提林玉書，仍然遭到網友們砲轟。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭泓志今早在IG表示：「很多時候，我們常常在運動上、練習上、生活上、遇到一些挫折、過程或許會很累、但也是這段旅程讓我們獲得很多的寶貴經驗 。」他提到《全明星》是一種挑戰，除了熟悉規則、租借場地等等，還得在短時間內試著融入團體生活，「因為體育其實更需要的不是熱愛運動的心，而是如何傳達在努力後獲得的生活回憶。」

▲郭泓志首次在IG回應霸凌事件，但隻字未提林玉書。（圖／翻攝自林玉書IG）
▲郭泓志強調，「排擠是不可能發生的！」（圖／翻攝自林玉書IG）
郭泓志接著點名3位女隊員壯壯、鄭靚歆和劉心語，並一一稱讚她們的辛苦與付出，而在貼文最後，郭泓志幽默寫下：「最後我想我除了排便比較不順暢以外，排擠是不可能發生的！」這也是他在風波後，首次做出回應。

但網友觀眾們依舊不買單，紛紛質疑，「原來黃隊只有3女？」、「連領隊也帶頭搞霸凌？」、「為什麼沒提到…」、「不管真假，但在玉書那邊都沒有看到你們留言打氣，覺得她真的很可憐」、「如果你並不贊同霸凌是一件對的事，這篇文其實就不該發」、「想請問郭哥為什麼退追玉書呢？」

▲黃隊其他3位女成員，鄭靚歆（左）、壯壯（中）、劉心語（右）。（圖／翻攝自劉心語IG）
▲黃隊其他3位女成員，鄭靚歆（左）、壯壯（中）、劉心語（右）。（圖／翻攝自劉心語IG）
至於傳出被霸凌、排擠的林玉書，16日就發文澄清和黃隊並非新聞內容所述，「練習參與的情形也不如大家所想像的有排擠的情況，練習沒有拍到我的畫面，也是剛好去洗手間，或有其他事情暫離，一直都很喜歡黃隊這樣熱血衝勁的隊伍，我相信少了我你們一定能更好好發揮實力，拿下更多勝利的獎盃。」文末更為戰友獻上祝福，並承諾會再回去看他們。（編輯：詹鎰睿）


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

林玉書駁斥《全明星4》排擠疑雲　親吐黃隊「相處實情」

《全明星4》林玉書確定退賽！觀眾抓2大跡象：退了也好

林玉書退出《全明星4》！親吐沒上場原因：我的腳會斷掉

林玉書爆被《全明星4》黃隊排擠　隊長壯壯經紀人回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀