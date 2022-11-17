嚴查賄選展決心　法務部：接獲2400件賄選檢舉共3882人

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法務部表示，在選舉進入倒數計之際，為能有效防止金錢、暴力及假訊息等介入選舉，並確保選舉公正及平和進行，提出集中檢察人力、把握偵查時效、掌控賄選地域、完備證據蒐集、有效嚇阻賄選等5項查賄具體作為，杜絕賄選案件影響選舉公正性，實現乾淨選舉目標。
法務部說，迄今執法機關積極查賄具體成效，在案件偵辦上，各檢察機關截至昨日為止，共受理賄選案件計2400件3882人，妨害選舉起訴案件88件、羈押39人。在防制暴力方面，至今已實施5波全國同步掃黑專案，共計檢肅幫派組織成員1839人，查扣資金2088萬餘元，另實施3波全國同步肅槍專案，總計查獲147件、164人、各類槍枝219支、改造槍械場所22處。
在阻絕境外資金上，選前執行2波全國同步掃蕩「不法金流」專案行動，目前執行累計查緝案件247案，涉案人數計有896人，查扣及凍結犯罪所得約11億餘元及虛擬貨幣折合約2億餘元。查緝選舉賭盤方面，今年已實施4波「全國同步查緝賭博專案行動」，共查獲1660件6327人，查扣賭資1億8305萬餘元。其中選舉賭盤查獲移送100件。
查處假訊息方面，警察機關受理、查處假訊息案件共153件，涉選舉者有49件，約占整體案件2.02%。調查機關選舉案件立案偵辦計有29件。
法務部強調，政府秉持「無底線」、「無上限」、「無時限」執法決心，積極溯源偵辦賄選案件，一定讓賄選者繩之於法，以繼續守護公平選舉，落實台灣民主法治。