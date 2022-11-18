飆漲的蛋價／團膳業苦哈哈　學校營養午餐無「全蛋料理」

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陳明信說，雖然教育部、農委會並未規定營養午餐一定要有蛋料理，只有規定依每日膳食營養攝取建議量設計菜單，可是蛋料理深受學童喜愛，又富含蛋白質，通常營養午餐的蛋料理都不會有剩，因此即便蛋價上漲，學校還是會想辦法提供蛋料理。
陳明信指出，目前營養午餐蛋料理供應次數不受影響，但有因應成本調整菜單，像CAS水煮蛋一顆成本就要9元，若以滷蛋出餐，成本就要到10至12元，還有10月帶殼蛋每斤42元、液態蛋每斤38元，但全台營養午餐每餐平均約40到65元，團膳業者平均利潤不到1成，若要控制成本又兼顧學生營養，僅能改用非全蛋料理，加入時蔬拌炒，如玉米炒蛋、番茄炒蛋、蒸蛋等因應，「但絕對不可能讓學生吃不到蛋」，營養師也會依照當日營養需求來添加其他蛋白質，例如豆腐等食材，來提供該日蛋白質的攝取。
蛋價飆漲對偏鄉學校是否更受影響？彰化縣大城國中營養師李美瑤表示，偏鄉人少，成本差異不大，且學校午餐補貼業者用3章1Q國產食材，每人每餐為10元，偏鄉又再多4元，為14元，能花的錢比都會區多，不受影響。目前廠商都如期供應足夠的雞蛋，學童也吃得到全蛋料理，只是剝好殼的水煮蛋成本較高，無法供應滷蛋，改購買生蛋來做茶葉蛋。
李美瑤說，專業營養師本來就會因應食材供應、天候季節等調整菜單，但有些縣市規定每週一天的「無肉日」、「蔬食日」，一定要有蛋、豆製品，取代肉類的蛋白質，可能比較會受到蛋價影響。
中部國小團膳公司營養師說，教育局處有規定「蔬食日」當天的蛋白質量，因此這一天不會減少蛋量，但會在其他天減量（因為有肉類可以提供蛋白質）。但她也坦言，蛋價上漲前，每週大概會有2到3次蛋料理，包括加入蔬菜拌炒、蛋花湯等，現在則是每週至少會有一次。
中部營養午餐，一餐大約落在45到50元之間，因應蛋價、物價上漲，為了不影響學童的營養攝取，團膳業者經營得很辛苦，有些已經開始自行吸收成本，她認為，提高3章1Q補助經費，非長遠之計，不如調高營養午餐費，讓使用者付費。
大享食育協會秘書長黃嘉琳認為，專業營養師會因應產量多寡、氣候變化、時令更迭、物價漲跌等情形，開立菜單，像現在蛋價貴，營養師就會開立其他菜色、食材來補足蛋白質來源，這些都會由公職營養師把關，但目前台灣公職營養師太少、專業人力不夠，需再補強。
對於蛋價是否回不去，陳明信認為，國際飼料漲價是受戰爭影響，當戰爭結束，飼料與雞蛋價格應該都會回穩，各縣市的營養午餐不至於受到太大影響。
黃嘉琳則說「回不去了」，蛋價續漲對營養午餐多多少少有影響，即使偏鄉學校補助較一般學校多，「但補助能維持多久，沒人知道」，且偏鄉採購食材相對沒那麼容易，即使學校營養午餐供應無虞，經濟困難的家庭仍會受物價、蛋價影響，而衝擊到學童營養均衡。
農委會表示，依據全國學校午餐食材登錄資料顯示，目前團膳業者依據營養師設計菜單，學校午餐平均每天使用超過40萬顆雞蛋，充分運用雞蛋搭配營養午餐食材；學校營養午餐食材已推動三章一Q制度多年，目前學校營養午餐使用的雞蛋全面符合CAS、TAP或Q可追溯生產來源規定，政府也給予相對獎勵。
農委會指出，團膳業者目前採購三章一Q洗選鮮蛋價格為每台斤56至62元，平均每顆約6元，近期雞蛋產銷及價格穩定，學校營養午餐各地供應並無影響。農委會將持續加強雞蛋後續產銷調配，充分優先供應學童營養午餐使用。