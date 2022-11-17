德最新對中戰略　聚焦限制中國在西巴爾幹影響力

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報導引述草案指出，在西巴爾幹地區，中國「某些情況下明顯擴大其影響力」，例如「債務融資基礎設施計畫」和電信基礎設施的發展。
德國和歐洲聯盟將不得不採取若干措施來抵制北京當局這一步。
草案也指出：「我們將加強與西巴爾幹諸國的合作，並推動它們入歐進程。」
根據這份長達59頁的秘密文件，西巴爾幹各國將成為所謂的「全球門戶」（Global Gateway）計畫重點。這項計畫是歐盟為抗衡中國「一帶一路」發起的投資倡議，預計至2027年投入3000億歐元協助發展中國家興建基礎建設。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）一再矢言要讓擴大歐盟的進程重回正軌，也表明要將西巴爾幹各國的未來作為德國政府外交政策的優先要務。
蕭茲說：「這個地區的穩定和繁榮，無法與整個歐洲的穩定和繁榮脫離開來。」
在此同時，德國外交部在北京對俄政策上，採取極為批判的立場。
文件指出，今年2月的俄中聲明「所基於的立場，不符合『聯合國憲章』（UN Charter）有關所有國家主權平等的原則」。
草案同時指出，德國和歐盟與中國未來的合作，取決於北京當局如何塑造與俄羅斯的關係。文件指出，「中國和俄羅斯的愈走愈近」，還說在對烏克蘭的戰爭中，中國「實際上」站在俄羅斯那一邊。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111117