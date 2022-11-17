死亡增77例！40多歲男外出倒地猝死「送醫才知確診」
中央流行疫情指揮中心表示，今（17）日新增20078例本土個案、77例死亡個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案當中最年輕2人僅40多歲，其中一名男性有心臟病史，曾接種2劑疫苗，11月11日外出途中突然倒地失去意識，緊急送醫後，確診新冠，急救無效過世，死因為心臟病合併心因性休克及新冠病毒感染。
羅一鈞表示，另外一名男性有中風等多重慢性病史，長期臥床，沒有接種疫苗，10月24日剛因為中風、心肌梗塞出院返家，10月27日發燒呼吸困難送急診，檢查有肺炎，新冠PCR陽性確診，當日住院給予瑞德西韋、氧氣面罩等治療，由於家屬意願採安寧照護，10月30日過世，死因為新冠病毒感染合併呼吸衰竭。
指揮中心指出，今日新增77例本土病例死亡個案，為46例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、76例具慢性病史、58例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月7日至11月14日，死亡日期介於10月25日至11月14日。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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