揭許淑華團隊違法、黑金　南投綠營：苗栗砂皇鍾東錦翻版

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾琮愷質疑國民黨，山坡地保育區、農牧用地是否可以作為混凝土廠？邱紹偉於縣府內是否有護航自己家中的違法混凝土廠？國民黨請向南投縣民說明清楚，許淑華也請說清楚是否支持自己黨內副主委家中違法的混凝土廠？
沈夙崢進一步說明，根據南投縣混凝土同業所登記的16家混凝土廠中，就是沒有看到位在信義鄉的金永億混凝土廠；近一步從環保署「固定污染源管理資訊公開平台」進行查詢，信義鄉的金永億混凝土場沒有取得許可證，但邱紹偉之前擔任股東的益昌砂石是有許可證的，顯見邱紹偉知法但卻違法，而縣府公務人員可能礙於邱紹偉的位子，所以很難對其違法的混凝處做出適當的行政作為。
曾琮愷強調，邱紹偉家中的砂石經營方式，其實就是離開國民黨的苗栗縣長候選人鍾東錦經營砂石場的翻版，透過非法的用地來經營砂石、混凝土等的事業，再運用公權力來掩護相關非法的行為，根本就是國民黨黑金、黑道介入縣政的傳統手法。
曾琮愷強調，許淑華也向鍾東錦看齊，與黑金、黑道集團的違法事業共舞，未來可見如果許淑華選上縣長後，南投將步入黑道、黑金治縣的道路，這不是南投人想看見的。
沈夙崢也指出，許淑華的競選團隊不只邱紹偉，包含後援會總會長何勝豐、體育後援會榮譽會長潘一全、竹山競總主委朱寶珍都爭議不斷；競選團隊副主委林昆熠則是有酒店打人的黑歷史，日前也才公開徵求蔡培慧坐車號碼，形同恐嚇；競選團隊副主委張子孝，涉嫌貪污治罪條例、偽造文書等罪。看到許淑華團隊的組成，令人擔憂未來許淑華當上縣長後，這些黑道、黑金體系，不會在背後操控縣政？