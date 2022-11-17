傳選舉有作弊程式？中選會駁斥：轉傳被檢舉須負法律責任
2022九合一選舉將至，近期又傳許多選務錯誤資訊及謠言，包括「今年縣市長選舉在野黨和候選人要小心作弊程式」、「2020年總統大選4點10分開票就開了999萬票，被發現有作弊程式」、「現在司法被民進黨控制，檢察官不敢查作弊程式，所以在野黨和候選人要預防作弊程式」等。對此，中選會今（17）日發布新聞稿嚴正駁斥並澄清，此類貼文內容皆為錯誤訊息，若轉傳被檢舉，也須負起相關法律責任。
中選會說明，電腦計票系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，且各投開票所開完票後，也會派專人將投開票所報告表送至各選務作業中心進行登錄作業，同時傳送至直轄市、縣市選舉委員會及中央選情中心，中央選情中心將即時彙計各直轄市、縣市選務作業中心計票情形，並提供國內外媒體即時計票統計資訊同步於中選會官網直播，電腦計票作業程序都有完善資訊安全防護及備援措施。
中選會強調，選務更是由中選會及直轄市、縣市選委會依法辦理，並以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教同仁為主兼辦之，且全國各地選務人員均奉公守法依法辦理選務外，有關選務辦理，更有完整公開開票之監票程序，如投開票所內負責監票的監察員係由主要政黨或候選人依法推派，也都參與整個監票作業。
最後，中選會說，此類錯誤資訊、謠言耳語一再出現，目的都是為了企圖混淆民眾視聽，中選會仍請國人切勿聽信，更不要予以傳播，中選會、地方選委會，以及直轄市地方政府、鄉鎮市公所等兼辦選務之人員，都是秉持公正、公平、公開的立場，依法嚴謹辦理選務。