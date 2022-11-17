大銀幕冒險再起！小兒子《沙發有黑洞》線上劇場版上線
金鐘獎最佳動畫《小兒子》所改編的家庭音樂劇《沙發有黑洞！》再進化躍上大銀幕！這部融合奇幻、冒險、想像力與愛的家庭音樂劇，11月17日至18日推出線上劇場版，全劇以電影與劇場的雙型式，讓觀眾進入戲劇的無時間感，並讓劇場演員和動畫巧妙互動。
線上特別版《沙發有黑洞！》完整記錄了AM創意攜手夢田影像，集結音樂總監黃韻玲、劇場鬼才導演吳維緯，及《通靈少女》編劇林孟寰，從原著作家駱以軍的散文作品及動畫版「小兒子」IP改編，將2D文本轉譯為3D動畫，結合雙層投影技術呈現影像，並配合現場演出的虛實交錯方式，精準流暢的「動畫電影劇場」，都將在線上劇場版裡完整呈現。
《沙發有黑洞！》故事圍繞一個擁有雙寶兒子的小家庭，大兒子模範生阿白在學校被選為演講代表，發現自己沒有自信，緊張害怕的聲音佔滿腦袋，受到自我打擊的阿白在沙發上發現了「黑洞」，一跳而入逃避現實。滿腦袋奇思妙想的小兒子阿甯咕，與爸爸還有狗狗端端，為了尋找哥哥一同勇闖異世界，奇幻冒險旅程就此展開！
小兒子音樂劇《沙發有黑洞！》線上版，由文化部「藝Fun線上舞臺計畫」支持，11月17日至18日限定的「雲劇場」線上放映，要將這個充滿愛與勇氣的冒險故事，用豐富的畫面細節送到每一座客廳沙發。12月10至11日高雄衛武營戲劇院則有實體演出。