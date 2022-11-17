人妻太想懷孕！7天狂做29次「反更糟」 醫教應該這樣做
近日中國一名人妻哭訴，自己和丈夫結婚7年卻遲遲無法懷孕，求子心切的她毅然決然增加性生活頻率，與老公在排卵日前後，7天共安排29次性行為。不過國內奇美醫院婦產部部長蔡永杰表示，想生孩子，適度維持一定的性行為次數是必要條件，但正常頻率應該落在「1週2~3次」，過量增加根本毫無幫助，反而傷身，若夫妻嘗試過久仍無結果，則可考慮至門診求助。
這位中國人妻透露，自己和老公結婚7年沒有懷孕過，過去性生活一般都是每天1次，或1天最多2次，多年無果的情況才會讓他們萌生「7天29次」的規劃。蔡永杰指出，過去哈佛大學曾有研究顯示，除了經期以外，「天天發生性行為的人」確實受孕率高，但並不代表此種方式正確，只能解釋男女都非常健康的夫妻，才能在這種情況下維持受孕能力。
蔡永杰提及，以醫師角度，若以受孕爲最終目標，其實1週進行2~3次的性行為就已足夠，若天天性行為，男性射出得精子往往太過年輕、成熟度不夠；1個月若只抓排卵期做1次，射出得精子也常會是死掉的居多，且女性也會因為對排卵期過度重視，導致壓力倍增，釀成經期不順的後果。
回到此次案例，蔡永杰提醒，男性精子從製造到成熟需要幾個月的時間，並非每次性行為都能射出精子，天天做可能導致後期精液只剩前列腺液等物質；總歸來說，民眾若想受孕，「1週2~3次」的性行為是最為適當的範圍，也不用特別去記算排卵期，按照這樣的方式定期量體溫、觀察身體變化，終究有一天能成功；若察覺有異狀，也應儘早至婦產科門診求助專業醫師幫助。