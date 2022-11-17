健保署攜手合作金庫銀行 信用卡捐款愛心專戶免手續費
健保署今（17）日與合作金庫商業銀行共同合作，推動「線上信用卡捐款健保愛心專戶」，民眾可透過健保署網站或手機進入健保快易通APP，點選健保愛心捐款之「線上捐款」專區，輕鬆使用信用卡完成捐款，合作金庫也承諾，承擔吸收信用卡捐款手續費，讓捐款人的愛心善款全數送給需要的人。
健保署說明，健保愛心專戶自9月28日起開放線上信用卡捐款管道，統計截至11月10日止，已接獲113筆信用卡捐款，捐款金額計92萬餘元，其中更有2位善心民眾為表達對健保的感謝及支持，分別信用卡捐款20萬元及50萬元。健保署衷心感謝每位捐款健保愛心專戶的善心民眾，所贈款項均將妥善審慎運用，把社會愛心傳遞給需要幫助的弱勢民眾。
健保署長李伯璋表示，非常感謝合作金庫商業銀行協助推動信用卡捐款，以及認同健保署關懷弱勢理念，承擔吸收信用卡捐款手續費，讓捐款人的愛心善款全數送給需要的人，再一次展現企業回饋社會做公益的最佳典範。
健保署指出，健保愛心專戶設立20年來，民眾的善款幫助了超過3萬9000多位急需救助的弱勢民眾，繳納健保相關費用累計2億餘元，尤其在疫情期間，許多弱勢家庭生活遭逢困境，不論是健保保費或就醫的部分負擔都是需要協助，因為有民眾的愛心幫助，讓經濟困難的弱勢民眾感受到滿滿的溫暖及正向的力量。
另外，健保署表示，健保愛心專戶收到社會各界善款後，將主動寄發收據供民眾列舉申報所得稅扣除額，並定期公開捐款資訊及補助成果，詳細相關健保愛心專戶資訊，民眾可至健保署網站查看。