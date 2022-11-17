赴日旅遊注意！東京將疫情警戒上調至「感染再次蔓延」
日本新冠疫情近期逐漸升溫，自從開放邊境後赴日旅客大增，台灣也有不少自由行遊客，不過日本專家認為該國已進入第8波新冠疫情，其中東京都政府宣布當地感染警戒將上調至第二高級別「感染再次蔓延」，呼籲民眾提高警惕，加強防疫措施。
根據日媒《時事通信社》報導，日本政府今（17）表示目前全國正在進入第8波的疫情。根據世界衛生組織（WHO）最新統計，日本上週新增50萬3766例確診病例，較前一週增加約25%，也是連續2週居全球之冠。為此，東京都政府也宣布，將把疫情感染警戒由第三級上調至一級至「感染再次蔓延」（感染が再拡大している），不過對於醫療醫療供給系統的警戒級別則維持不變。
自今年10月中旬以來，這個分四級的感染警戒級別都維持在第三級，在東京都政府監測會議上有官員指出必須為了加強系統做準備，東京都知事小池百合子則表示，她擔心今年冬天在疫情持續流擴增時，同時流行季節性流感，呼籲民眾及早接種疫苗預防。
日本政府厚生勞動省表示，全國11月16日共新增10萬7186例確診病例，連續兩天新增逾10萬例。東京都也連續2天新增逾萬例，而17日的確診個案是連續2天超過1萬，每週平均數亦是連續3週增加。
世衛也擔心北半球將進入冬季，民眾待在密閉空間的機會增加，因此呼籲徹底採取確保通風良好及保持社交距離等基本防疫對策。