揭陳時中與中共官員交流　國民黨團酸：抗中保台DNA呢？

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李德維進一步揭露，陳時中候選人在擔任衛福部長前的1個月，飛到大陸寧波參加「北醫大寧波醫療中心感恩周年慶」，北醫大與董事會齊赴盛會。在感恩周年慶相關活動照片中，可以很清楚看到陳時中參與；國民黨團請教陳時中，參加北醫大赴陸活動時，有提出「不同意見」嗎？還是參加活動的當下，身上還沒有「抗中保台的DNA」？
李德維指出，「北醫大寧波醫療中心」是北醫大和寧波李惠利東部醫院合作，陳時中非但沒有表達「不同意見」，還親自飛到寧波和市衛生委員會等共產黨官員進行交流，一同合照、氣氛融洽。
國民黨立委林奕華表示，檢視民進黨的雙標，高端疫苗二期實驗找的是中資公司協助進行，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬曾在大陸經商，現在被稱是「中國鵬」；國安會秘書長顧立雄合夥律師事務所，「錢進」大陸在設立律師事務所。
林奕華強調，2016年12月17日北醫大寧波醫療中心感恩周年慶簡報，標題是「兩岸醫療合作成功典範 兩岸一家親」；請問陳時中，當時跟著北醫團隊到中國大陸寧波，是否認同了「兩岸一家親」？此外，這家李惠利東部醫院內部設有共產黨組織，當初是「兩岸一家親」，擔任衛福部長就擋BNT疫苗，說是在中國大陸分裝不能用，現在要選舉更高喊「抗中保台」，到底哪一個才是陳時中？
林奕華痛批，國民黨團突顯民進黨一路走來的雙標與荒謬，民進黨同樣也在進行兩岸民間交流，大賺交流「紅利」，卻指責、抹紅其他候選人，「雙標」、「騙票」民進黨根本就是沒有人格，「假抗中、真保綠」，根本沒有資格抹紅競爭對手。
副書記長林思銘則質疑，陳時中一再強調自己有「抗中保台的DNA」，滿嘴喊著「抗中保台」，用來抹紅對手不愛台灣，但很快就被戳破；根據民眾檢舉，2015年陳時中於擔任台北醫學大學董事期間，曾與中國大陸的醫院合作，共同經營設有共產黨黨委書記的「台北醫學大學寧波醫療中心」。
林思銘痛批，陳時中2016年接任衛福部長1個多月前，以台北醫學大學董事的身分，抵達中國寧波，與寧波當地的共產黨黨政官員進行交流，這就是陳時中高喊的抗中保台嗎的實際作為嗎？陳時中你可以帶著北醫團隊，前往大陸投資醫療生意，而別人去，就被你批評是買辦，這完全是「綠能，別人都不能」的雙標！
林思銘強調，要請教民進黨政府與陳時中，你們口中所謂的「抗中保台」，到底是「保台」還是「保綠」？呼籲民進黨政府跟陳時中還是誠實一點，民進黨人永遠二套標準，服公職前大賺人民幣，服公職後「抗中保台」獲利益，看看桃園鄭運鵬、看看台北陳時中，不就是最佳寫照？