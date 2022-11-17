小黨熱、大黨冷！環團台中空污治理擂台 盧蔡找人代簽
環保團體今（12日）上午舉辦氣候市民擂台會，邀請3位台中市長候選人簽署「氣候、空污治理承諾書」，藍綠都派代表出席、無黨籍陳美妃親自參加；民眾黨和時代力量由黨部主委率領多位市議員候選人參與，藍綠議員則無一到場。
台中市多個環保團體邀請3位台中市長候選人，上午在市議會廣場簽署「氣候、空污治理承諾書」，還在活動會場貼上很在地的「總統換人、空氣換新」標語。台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，針對對抗暖化和空汙，承諾書提供了「新市長的12項見面禮」，這不但是市民期望，也是未來市長打拼的目標。
無黨籍的陳美妃親自帶著3個孩子到場、國民黨盧秀燕派環保局長陳宏益代表出席、民進黨蔡其昌由政策組召集人黃淑娥代表。盧秀燕、陳美妃12項全部同意，蔡其昌同意9項。
蔡其昌與環團訴求不同的，包括汽電共生脫煤轉型年限，從環團訴求的2023年延到2026年；協助台積電達標2030碳中和，而非2030年百分百自發綠電；優先推動軌道建設人行步道及自行車道並廣設充電樁，而非提高電動車補助。未同意台中市用電每年負成長2%的理由，則是認為能源電器化如汽油車改電動車，電力必須成長。