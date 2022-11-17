FTX戰火延燒！投資人集體起訴SBF創辦人　大谷翔平也入列

▲FTX創辦人、前執行長Sam Bankman-Fried（圖／美聯社／達志影像）
▲FTX創辦人、前執行長Sam Bankman-Fried（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心／綜合報導

2022-11-17 16:07:26

曾為全球第二大加密貨幣交易平台FTX聲請破產，投資人血本無歸，憤而指控創辦人班克曼佛里特（Sam Bankman-Fried）、曾代言過的明星等人，推薦該平台未經註冊的證券打造龐氏騙局，並集體提起訴訟，美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平、勇士超級射手柯瑞（Stephen Curry）等球員都被列為被告。

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加密貨幣產業近來發展迅速，FTX也成為指標性交易平台，近年來和不同產業進行合作，更找來明星藝人、球員代言或擔任形象大使，但如今爆出破產危機，投資人的心血全都卡在交易所內無法出入金，相當於已被凍結，是否拿得回來還得看後續清算程序相關結果。

▲加密貨幣交易所、交易平台FTX（圖／FTX臉書）
▲加密貨幣交易所、交易平台FTX（圖／FTX臉書）
綜合外媒報導，受害投資者認為遭詐騙，並指控創辦人兼前CEO班克曼佛里特，以及曾代言或推薦的明星、球員等人，違反佛羅里達州法律，使消費者使用該平台未經註冊的證券，進入龐氏騙局而有超過110億美元的損失，而被集體提告的對象包括FTX全球品牌大使有美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平、女網好手大坂直美、美國職籃（NBA）球星柯瑞、美式足球聯盟（NFL）傳奇四分衛布雷迪、喜劇演員賴瑞大衛（Larry David）和主持創業投資實境秀「創智贏家」（Shark Tank）的美國明星投資人歐萊瑞（Kevin O'Leary）等人

根據起訴書，投資人在邁阿密法院提出訴訟，指控FTX虛假陳述，詐欺計畫是「利用全國各地單純的投資人」，要求要從FTX破產中所遭受的損失中索取賠償，而被列為被告者，都曾在廣告和社群媒體上大肆宣傳，或是擔任品牌的大使。（編輯：林莞茜）

▲天使隊二刀流好手大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平遭列為被告。（圖／美聯社／達志影像）

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