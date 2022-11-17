FTX戰火延燒！投資人集體起訴SBF創辦人　大谷翔平也入列

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綜合外媒報導，受害投資者認為遭詐騙，並指控創辦人兼前CEO班克曼佛里特，以及曾代言或推薦的明星、球員等人，違反佛羅里達州法律，使消費者使用該平台未經註冊的證券，進入龐氏騙局而有超過110億美元的損失，而被集體提告的對象包括FTX全球品牌大使有美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平、女網好手大坂直美、美國職籃（NBA）球星柯瑞、美式足球聯盟（NFL）傳奇四分衛布雷迪、喜劇演員賴瑞大衛（Larry David）和主持創業投資實境秀「創智贏家」（Shark Tank）的美國明星投資人歐萊瑞（Kevin O'Leary）等人
根據起訴書，投資人在邁阿密法院提出訴訟，指控FTX虛假陳述，詐欺計畫是「利用全國各地單純的投資人」，要求要從FTX破產中所遭受的損失中索取賠償，而被列為被告者，都曾在廣告和社群媒體上大肆宣傳，或是擔任品牌的大使。（編輯：林莞茜）
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