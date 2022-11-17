林青霞時隔3年返台！穿戴4億珠寶華麗亮相 高雅氣質爆棚
傳奇巨星林青霞與影帝張震，今（17）日於台北101出席精品旗艦店開幕活動，許久未在銀光幕現身的林青霞，身穿一襲洋紫色深V領禮服，小露性感之餘又不失優雅風情，現年68歲的林青霞全身上下戴滿鑽石珠寶，價值高達新台幣4億元，高雅氣質配上設計珠寶，足以見得傳奇女星氣質非凡。
資深女星林青霞近來話題不斷，先是在香港機場大方稱讚香港影帝黃秋生演技精湛，展現影壇前輩的親民及氣度，她回應：「我如果很欣賞一個人，或者是我看到別人長處，我最開心就是我能告訴他欣賞什麼樣地方，我希望可以帶給他們一種鼓勵，讓他們更有信心。」主持人黃子佼聽聞立刻要求林青霞稱讚他，林青霞展現粵語讚賞：「阿佼，你好帥唷！」
許久未回來台灣的林青霞，昨日中午還現身在民生社區小吃店，親自當起老闆煮麵，林青霞回應：「我最喜歡吃的小吃店，每次回來都要去，我很喜歡腳踏實地那種感覺，他們腳踏實地做了幾十年還是那麼好吃，所以我就有一個衝動跟他們一起煮麵。」林青霞今日出席精品開幕活動，在現場獻唱京劇段子，被問到復出的可能性，林青霞對主持人黃子佼撒嬌：「哎呀！人生要有很多個階段，我決定40歲以後人生要有轉變，我已經拍了20幾年戲了希望有個轉變，40歲我就結婚了，50歲我就開始寫作，希望在生命中能夠成長，沒有考慮演戲。」