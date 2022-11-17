臺虎「居餃屋」開幕！在日式老屋吃餃子配生啤超Chill
榕錦時光生活園區保有日式風格與建築特色，臺虎在改建的日式老宿舍的歷史建築空間，打造全新體驗「臺虎居餃屋」，打破吃煎餃配酸辣湯的印象，改來一杯爽快冰涼的啤酒或Highball，室內區採用立飲與立吞的方式，更貼近日式風格。除了招牌煎餃、水餃外，還有日式乾咖哩、醬油糰子、唐揚雞等居酒屋必點美食，為臺北城東增添一個新的飲食生活體驗與打卡點。
臺虎居餃屋位在東門金華街上「榕錦時光園區」，清一色的錦町社群建築，從前是臺北刑務所官舍，儘管歷經翻修改建，仍有滿滿的日式風味，「臺虎居餃屋」藉由日式煎餃配酒以及全日式的餐點品項帶來更多東洋飲食風格。主角的煎餃靈感發想自日本人氣煎餃燒，金黃色的餃皮外觀有別於一般常見的冰花煎餃，運用了高溫半油炸的方式使餃皮同時擁有一半酥脆與一半柔軟的豐富層次口感，內餡則使用臺灣人普遍喜愛的高麗菜與韭菜，清脆甜美的滿滿餡料、多汁飽滿的風味，成為臺虎居餃屋店內招牌。
還有較為少見的特製日式乾式咖哩飯，著重肉料的調味，以及多款日式風味的配菜小食，雖說是立吞式的居酒屋概念，但實際品嘗過後可以發現，餐點都相當有水準，尤其是唐揚雞以及醬油糰子，是除了煎餃外的必點美食，Q彈帶有甜味的糰子，也可作為吃完煎餃、咖裡的飯後甜點，搭配融入梅酒、燒酎等日本酒製作的風味沙瓦相當契合，不知不覺酒癮大開！
臺虎居餃屋的飲品，除了有臺虎招牌的在地精釀生啤酒，還有包含在居酒屋大受歡迎的Highball、風味沙瓦，一共有16支汲取酒管為酒友們同時提供不同風味。且根據業者透露，臺虎精釀酒單不定時就會更新，相隔兩三天到店內，可能就有大不相同的飲酒體驗！ 「臺虎居餃屋」於11月17日起正式營運，並於開幕日11月17日（四）起單筆消費滿1000元，即可獲得「居餃屋限定環保餐具組」（數量有限送完為止）。