暴雪退出中國！今宣布停止與網易合作　網易股價重挫15%

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根據暴雪規劃，今年仍有《魔獸世界》、《爐石戰記》全新資料片，而近期改版的《鬥陣特攻2》全新賽季也即將上市，暴雪則表示會在近日於中國暫停銷售並告知當地玩家如何處理帳號資料後續。
暴雪指出，自2008年以來暴雪娛樂和網易簽訂了授權協議，但雙方未能在「符合暴雪運營原則和對玩家和員工的承諾」下取得共識，因此協議將在明年1月到期，暴雪總裁則表示仍會努力尋求其他方法把遊戲帶回中國；受此消息衝擊，總部位於杭州的網易股價在香港早盤交易中下跌約11%，股價最大跌幅至15％，最終小幅回落12.2％至99.9港元。
網易在中國能成為僅次於騰訊的第二大遊戲公司，很大程度得歸功於2008年成為暴雪在中國合作夥伴的這筆交易，然而在今日回應中網易指控暴雪是「單方面宣布與網易停止合作」，而網易已經盡最大努力和暴雪談判續約，「我們非常遺憾動視暴雪在今天先行宣布了停止合作，我們將不得不接受此決定，網易將繼續履行職責，為我們的玩家服務到最後一刻。」
日系外資大和資本（Daiwa Capital Markets）一份研究報告中指出，暴雪遊戲的缺席恐使網易明年的收入減少6-8%，根據估計這類「授權遊戲」約佔網易總收入的10%，而暴雪佔了授權遊戲的60至80%。
中國龐大的遊戲產業一度在毫無限制下蓬勃生長，但在北京監管重拳下，增加了對遊戲的審查並減少發放牌照數量，以及對青少年遊玩遊戲時間的大幅限制，導致中國的遊戲業市場面臨艱困挑戰。