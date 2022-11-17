華泰名品城聖誕村搶先曝光！偽出國慶耶誕　飄雪美照拍爆

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美式快餐店「耶誕驚喜派對」
廣受各大網紅熱情歡迎的華泰名品城美式快餐店今年也有超萌聖誕節裝飾，內外都有看頭。古董老爺車上滿載暖光聖誕樹，沿路還能遇到正在搬運聖誕樹的聖誕老人！繽紛古錐的薑餅人也齊聚快餐店，迎接每位賓客到來；快餐店內各處角落充滿耶誕氛圍，不只能大啖漢堡、還可化身女伶，和好友在舞台上高歌一曲，拍出閃亮巨星照！
美式保齡球場「Strike啦！聖誕響叮噹」
疫情三年簡直關壞了吧？來華泰名品城美式保齡球場大力揮出屬於自己的STRIKE，一掃沉悶陰霾，開心迎接新的一年！一旁還有耶誕老人想偷偷溜進去放禮物，趕快攔住他，誰說只有小朋友能許願？「大齡兒童」也要！
光之廊道、飄雪聖誕市集
睽違一年，廣受民眾喜愛的「飄雪聖誕市集」重新登場！網羅37攤人氣品牌與美食進駐，攻佔味蕾之餘，還能滿足你濃濃的儀式感。市集內包含肉桂控一定要朝聖的捲麵包專賣「職男の捲店」；桃園人氣義式冰淇淋「馬卡諦義大利冰淇淋」；還有引發少女心噴發的彩色糰子「方記糖葫蘆/丸ㄚ燒」；冬季必備香氛蠟燭推薦「Vana Candles」，眾多攤位等你來親身感受！此外，為了讓民眾有更多、更開闊的用餐空間，園區也全新規劃三大露天用餐區，包含一期西部牛仔區、二期浪漫星光區、三期Glamping營火區，讓你享受美食之餘，還能拍個痛快。
除了上述3大主題場景，另外還有「聖誕狂歡大遊行」，歡迎大小朋友跟著遊行隊伍，穿越光之廊道，欣賞精彩歌舞演出。現場還有驚喜小禮等你拿；「聖誕老公公的秘密基地」，目睹聖誕老人在送禮前的忙碌場景，也可以和他們來個近距離的搞怪自拍，園區內還有更多可愛場景，等你來挖掘！另外今年華泰名品城與人氣爆棚的美式軟餅乾NOMIZE ft. W&M合作，推出12/12-12/25限定獨家聖誕禮盒，會員憑當日累積消費滿 $30,000發票，即可兌換「華泰名品城 X NOMIZE ft. W&M」獨家聖誕禮盒，每日限量換完為止喔。
台中麗寶OUTLET
誰說只有大台北有耶誕城？位於台中大人小孩都愛的麗寶樂園園內OUTLET商城也有！「2022光之璀璨－麗寶耶誕新年城」，設計理念融入象徵永恆、純潔、豐盛及忠誠的珠寶元素，將再度引領社群話題。由去年最受粉絲喜愛超過百萬人拍照打的主燈「米娜瓦之樹」華麗變身，開啟的全新的影音燈光秀體驗和視覺震撼感受！
近6層樓高的「米娜瓦之樹」在晚間17:00-22:00每個整點與半點的時刻，演繹全新且繽紛炫麗的燈光秀，為朝聖的重點，想拍照打卡千萬不能錯過；宛如歐洲童話小鎮般的建築，沿著運河前進，就能看見全台唯一的鐘樓星巴克矗立在中央，彷彿置身充滿異國風味的義大利小鎮。
今年麗寶OUTLET更在運河後端猶如天空之鏡的科莫湖上設置「光之躍兔」燈區，可愛的兔子們搭配燈光與音樂節奏起落變化在湖面嬉戲跳躍，既吸睛又非常療癒。
另一個特色燈區位在麗寶福容大飯店前麗寶休息站廣場的「光之璀璨」燈區，以閃耀的鑽石、各色亮麗寶石為燈區主要元素，打造出璀璨且華麗的鑽石拱門，絕美燈光閃爍不止，多樣浪漫燈飾。推薦給大小朋友們在這個聖誕新年佳節呼朋引伴，進入麗寶耶誕新年城能感受一連串的創意及驚喜！